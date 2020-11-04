ما هي العلمانية ولماذا تتسبب في مثل هذه الانقسامات في فرنسا؟

نص القانون الفرنسي لعام 1905 الذي أرسى الفصل بين الكنيسة والدولة في البلاد لا يذكر العلمانية على وجه التحديد، أو "العلمانية" بالفرنسية. ومع ذلك، فإن هذا المبدأ هو جزء أساسي من النسيج السياسي للبلاد.

لكن التوترات بين بعض أقسام الإسلام وتفسير القيم العلمانية أصبحت أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة وأصبحت مثيرة للانقسام بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة. وقد اندلعت مؤخرا احتجاجات في عدة دول إسلامية ضد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بحجة " العداء الملحوظ" للإسلام.

ودافع ماكرون عن حق مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة في إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، التي اعتبرها المسلمون إهانة للرسول وإلى مؤسس الإسلام، كما لم يستحسن المسلمون تصريح ماكرون الذي قال إن الدين الإسلامي يعيش "أزمة".

تم دفع الجدل الطويل حول العلمانية في فرنسا إلى دائرة الضوء عندما تمّ قطع رأس أستاذ فرنسي على يد متطرف إسلامي. وكان الأستاذ صامويل باتي قد عرض الرسوم الكاريكاتورية في فصل دراسي حول حرية التعبير، وقال ماكرون إن المدرس قُتل لأن "الإسلاميين يريدون مستقبلنا" وأن فرنسا "لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية والرسومات، حتى لو تراجع الآخرون".

مع أخذ كل هذه الأحداث بعين الاعتبار، ما هو المكان الذي تحتله العلمانية في المجتمع الفرنسي الحديث؟

ما هي العلمانية أو العلمانية في فرنسا؟

تعتبر فرنسا دولة علمانية من حيث أنها تدعي أنها محايدة رسميًا في الأمور الدينية، ولا تدعم لا الدين ولا غيابه، فضلاً عن عدم وجود دين للدولة. وجاء في موقع الحكومة على الإنترنت أن "الدولة الفرنسية لا تفضل أي دين بشكل خاص وتضمن التعايش السلمي فيما يتعلق بقوانين ومبادئ الجمهورية".

يؤكد المؤيدون أن علمانية الدولة الفرنسية تقوم على احترام حرية الفكر وحرية الدين. ويقولون إن غياب دين الدولة، وما تلاه من فصل بين الدولة والكنيسة، شروط مسبقة لحرية الفكر هذه.

قانون فصل الكنيسة عن الدولة يورونيوز

عندما اكتسبت فكرة الفصل بين الكنيسة والدولة أساسًا لأول مرة في القرن التاسع عشر ثم تمت صياغتها في العام 1905، كانت الفكرة هي أن يكون هناك تعايش سلمي بين جميع الأديان في ظل دولة محايدة، قبل القانون كانت الكاثوليكية الرومانية هي دين الدولة من فرنسا بدلاً من استجابة الحكومة لرجال الدين الأقوياء.

وفي الآونة الأخيرة، قالت فرنسا إنها تطبق هذا المبدأ العلماني في قانون صدر في مارس-آذار 2004 يحظر ارتداء جميع الملابس أو غيرها من الملابس التي تُظهر بوضوح أي انتماءعقائدي في المدارس، بغض النظر عن الدين.

لكن منتقديه قالوا إن القانون يستهدف المسلمين بشكل غير متناسب على المسيحيين، وتحديدا ارتداء الحجاب "غطاء الرأس" والبرقع "غطاء للوجه"، مع الإشارة إلى "حظر الحجاب" في بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

هل العلمانية تعمل في فرنسا المعاصرة؟

قال بعض المراقبين إن فرنسا تمر بأزمة هوية وأن العلمانية تستخدم كسلاح رئيسي في ذلك. يتم استخدام هذه العلمانية ، خاصة ضد المسلمين، من قبل بعض المعلقين السياسيين والسياسيين لحملهم على إزالة العلامات المرئية لدينهم.

هذا لا يتماشى مع مبدأ العلمانية كما ورد في دستور البلاد، فالتعريف القانوني يتطلب الحياد الديني للدولة وليس الأفراد، طالما أنهم لا يخلون بالنظام العام.

يصعب تحقيق تفسير العلمانية بأن جميع مواطني الجمهورية يجب أن يمثلوا نفس الشيء في فرنسا الحديثة، من الواضح أن التمييز بين المجتمعات والأفراد موجود في المجتمع.

مع وجود أغلبية كاثوليكية تاريخياً، يوجد في فرنسا الآن أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية، حيث يقدر عدد المسلمين بأكثر من 5 ملايين في بلد يبلغ تعداده 67 مليون نسمة.

اعترف ماكرون نفسه بأن فرنسا قد خذلت مجتمعات المهاجرين فيها، وخلقت "النزعة الانفصالية" داخل غيتوهات "البؤس والمشقة" حيث تم تجميع الناس معًا وفقًا لأصولهم وخلفيتهم الاجتماعية.

وقال: "لقد أنشأنا بذلك مناطق لم يعد يتم فيها الوفاء بوعود الجمهورية، وبالتالي أقاليم حيث تستقطب هذه الرسائل، حيث كانت هذه الأشكال الأكثر تطرفا هي مصادر الأمل".

وأعلن ماكرون عن إجراءات تهدف لـ "تحرير الإسلام في فرنسا من التأثيرات الأجنبية"، والتي تشمل قيام الجمعيات بتوقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية" من أجل الحصول على إعانات.

فيما يتعلق بالعلمانية كما ورد في القانون الفرنسي، فإن موقف ماكرون المتشدد عندما يتعلق الأمر بالخلاف الأخير حول حرية التعبير يعتبر "طوطما" لكيفية رفض الدولة الفرنسية أن تكون قناة للمطالب الدينية.

وهي تفعل ذلك بشكل أكثر ثباتًا مما تفعله، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة حيث الجماعات الدينية لها تأثير أكبر على السياسة الأمريكية. لدى فرنسا أيضًا ارتباط قوي بالعلمانية، التي تحظى بتأييد واسع من اليسار واليمين.

لكن النقاد يقولون إن قيم الجمهورية، وخاصة مفهوم العلمانية الذي غالبًا ما يُساء فهمه، موجودة