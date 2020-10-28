الحكومة الفرنسية: لن نتراجع أمام "التطرف الإسلامي" وندين محاولات زعزعة الاستقرار"

صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء إن فرنسا "لن تتراجع أبدا عن مبادئها وقيمها" رغم "محاولات زعزعة الاستقرار والترهيب"، منوها بـ"الوحدة الأوروبية الكبيرة" حول قيمها في مواجهة انتقادات تركيا ودول مسلمة حول الرسوم الكاركاتورية للنبي محمد.

وقال اتال عقب اجتماع مجلس الوزراء أن فرنسا "تتعرض لتهديد إرهابي متنام في الأيام الأخيرة، تغذيه دعوات كراهية"، لكن ذلك "يعزز إرادتنا في مكافحة الإسلام المتطرف وكل أوجهه بلا هوادة".