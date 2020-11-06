نقل أميرة سعودية إلى المستشفى بعد سرقة مقتنيات ثمينة من شقتها في باريس

لم تطأ إحدى الاميرات السعوديات شقتها الباريسية الواسعة منذ منتصف آب/أغسطس... وعندما عادت الخميس، لم تجد حقائبها وساعاتها ومجوهراتها وفراءها الفاخرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 600 ألف يورو.

وقال مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس الجمعة إن الجناة دخلوا "دون اقتحام" هذه الشقة الواقعة في شارع جورج الخامس قرب جادة الشانزليزيه الشهيرة، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

ومن بين المسروقات حوالى 30 حقيبة "إيرميس" تقدر قيمتها بما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو وساعة كارتييه ومجوهرات وفراء. وأوضح المصدر أن "إجمالي الخسائر ما زال قيد التقدير".

ونقلت الأميرة البالغة من العمر 47 عاماً إلى المستشفى في حالة صدمة ولم يتمكن المحققون الفرنسيون من الاستماع إلى إفادتها.