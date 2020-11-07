بايدن يتعهد بأن يكون "رئيس جميع الأمريكيين" وترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة

فاز الديمقراطي جو بايدن السبت على الجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأمريكا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية حافلة بالصراعات السياسية والبلبلة.

وتعهد بايدن بأن يكون "رئيس جميع الأمريكيين"، وأعلن في بيان قائلا: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأمريكيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس"، مضيفا: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة".

وبعد أربعة أيام من الترقب، أعلِن فوز المرشح الديموقراطي والنائب للرئيس السابق باراك أوباما بحصوله على 273 صوتا من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ولأول مرة في تاريخها، انتخبت الولايات المتحدة امرأة لنيابة الرئاسة هي كامالا هاريس (56 عاما)، التي ستكون كذلك أول امرأة سوداء تتولى هذا المنصب. وقالت هاريس على صفحتها الخاصة في موقع تويتر: "دعونا نبدأ العمل"

ولم يعترف ترامب في الوقت الحاضر بهزيمته، ولا يعرف ما إذا كان يعتزم الاستمرار في نقض النتائج والادعاء بحصول عمليات تزوير لم يقدم حتى الآن أي دليل عليها، في حين بدا معسكره متقبلا لفوز بايدن بولاية من أربع سنوات.

وأصر ترامب على أن بايدن "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف على أنه الفائز" في الانتخابات الأمريكية بعدما أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديموقراطي.

وقال ترامب "نعرف جميعا سبب مسارعة جو بايدن لإظهار نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، وسبب بذل حلفائه في الإعلام جهدهم لهذه الدرجة لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة".

وأضاف: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية". وأكد ترامب أن الولايات لم تصدر بعد النتائج النهائية بينما رفع فريق حملته عدة دعاوى والتماسات قضائية.

وسيكون ترامب أول رئيس أمريكي لولاية واحدة، منذ الجمهوري جورج بوش الأب عام 1992. ومهما كان موقف ترامب، فإن الدستور ينص على انتقال السلطة في 20 كانون الثاني/يناير عند الظهر.

وقبل حلول هذا الموعد، يتحتم على الولايات تأكيد نتائجها، على أن يجتمع كبار الناخبين الـ538 في كانون الأول/ديسمبر لتعيين الرئيس رسميا.

وأعلن أندرو بايتس المتحدث باسم بايدن هذا الأسبوع، أن السلطات الأمريكية قادرة تماما على طرد الدخلاء على البيت الأبيض.

وراهن بايدن الذي كان نائبا لأوباما لثماني سنوات من 2009 إلى 2017، على حملة انتخابية معتدلة خاطب فيها العمال، لإيصاله إلى البيت الأبيض، وتبين أن هذا الرهان كان صائبا.

وانتزع بايدن من ترامب ثلاث ولايات صناعية، خسرتها المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الأخيرة قبل أربع سنوات، هي ميشيغن وويسكونسن وبنسيلفانيا، وهي ولاية وصفها مساء الجمعة بأنها "قلب هذه الأمة".

وتقدم بايدن السبت على ترامب في جورجيا ونيفادا وأريزونا، وفق النتائج الجزئية. ويستمر فرز الأصوات منذ الثلاثاء في هذه الولايات بسبب العدد الاستثنائي من الأصوات التي أرسلت عبر البريد، وفق وسيلة شجعت عليها الأزمة الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.