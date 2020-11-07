شاهد: ماسة وردية "استثنائية" تعرض في مزاد بجنيف وتوقعات ببيعها بنحو 38 مليون دولار

من المتوقع أن تعرض دار "سوذبيز" يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف حجرا ورديا استثنائيا من الماس بحجم كلّة، هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويقدّر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار.

وهذه الماسة التي أطلق عليها "ذي سبيريت أوف ذي روز" تيمنا باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها (أرجوانية-زهرية زاهية) أكبر قطعة تعرض في مزاد على الإطلاق.

ويبلغ طول هذه الماسة البيضوية الشكل، 1,7 سنتيمتر وعرضها 1,27 سنتيمتر.

واكتشفت الماسة الاصلية التي تشكل هذه الماسة قطعة منها في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرق سيبيريا في العام 2017 من قبل مجموعة "ألروسا" الروسية واستغرق الأمر عاما من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقا لمدير المبيعات في الدار بينوا ريبيلين.

كما أن سعرها مذهل أيضا ويقدر بما بين 23 و38 مليون دولار. وهو يعني أن سعر القيراط 2,56 مليون دولار، وهو سعر قريب جدا من الرقم القياسي البالغ 2,6 مليون دولار للقيراط الذي سجلته قبل عامين في جنيف "بينك ليغاسي".

والماس الوردي هو الأكثر ندرة والأكثر طلبا في السوق العالمي.

وما زالت ماسة "سي تي إف ستار بينك" تحتفظ بالرقم القياسي لأغلى ماسة وردية تم بيعها على الإطلاق في مزاد وهي بيعت في مقابل 71,2 مليون دولار عام 2017 في هونغ كونغ.

وتأتي عملية بيع هذه الماسة بعد أيام قليلة من إغلاق أكبر منجم في العالم للماس الوردي والذي يقع في أستراليا.

ومن شأن هذا الإغلاق التأثير على سعر الماس الوردي والرغبة بامتلاكه وفقا لدار "سوذبيز".