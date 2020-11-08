أول ظهور للملكة إليزابيث بالكمامة أثناء تكريم الجنود البريطانيين ضحايا الحروب

ظهرت العائلة الملكية البريطانية بدون كمامات خلال التكريم الشعبي للجند البريطانيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب. ووقفت على الشرفة الملكة إليزابيث الثانية إلى جانب عقيلة حفيدها قبل أن تتنقل إلى قبر الجندي المجهول، وفق ما أعلن مكتبها فيما تكرم بريطانيا جنودها الذين لقوا حتفهم خلال الحرب بشكل مختصر هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

ولم تظهر الملكة البالغة من العمر 94 عاما بالكمامة سوى عند وقوفها على قبر الجندي المجهول. وتعد هذه للمرة الأولى التي تظهر فيها الملكة أمام العامة بالكمامة منذ بدء جائحة كورونا. ووضعت إليزابيث الثانية إكليلا من الزهور هذا الأسبوع على القبر الموجود في وستمنستر آبي وسط لندن لإحياء ذكرى هذا الجندي المجهول الذي سقط في الحرب العالمية الأولى قبل 100 عام وفق ما أوضح قصر باكنغهام في بيان.

وجاء في البيان أن الإكليل المكون من أزهار الأوركيد والآس مستوحى من الباقة التي حملتها الملكة في زفافها، وبالتالي أحيت التقليد الملكي الذي أرسته والدتها بعدما وضعت باقة الزهور التي حملتها في حفلة زفافه عام 1923 على قبر الجندي المجهول تكريما لشقيقه الذي قتل في الحرب.

ونظرا إلى عودة انتشار وباء كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 48 ألف شخص في المملكة المتحدة، سيتم تقليص الاحتفالات لتكريم البريطانيين الذين لقوا حتفهم في المعارك والتي يتم تنظيمها عادة وسط ضجة كبيرة، سواء بالنسبة إلى "أحد الذكرى" الذي يقام كل ثاني أحد من شهر تشرين الثاني/نوفمبر أو في 11 منه للاحتفال بهدنة وقّعت عام 1918 بين ألمانيا والحلفاء.

ومنذ الخميس، دخلت قيود صحية جديدة حيز التنفيذ في إنكلترا، ما يحد من الأحداث والتفاعلات الاجتماعية ويعقد عملية جمع الأموال للمحاربين القدامى.