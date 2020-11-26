قام طبيب أمريكي بتصوير شريط يتعلق بالملامح التي قد يكون عليها المريض بكوفيدـ19 عند مماته، وذلك بهدف إقناع الناس بضرورة حماية أنفسهم من خلال ارتداء كمامات الوجه.

ونشر د. كينيث ريمي العامل في مركز ميسوري الطبي شريطه المصور الثاني على صفحته في موقع تويتر ومدته 90 ثانية، لإظهار الظروف المفجعة التي يواجهها المرضى وهم يموتون جراء فيروس كورونا.

وقال د.كينيث في الشريط وهو يحاكي عملية إدخال أنبوب التنفس إلى حلق المريض: "هكذا تبدو على هذه الحال، عندما تتنفس 40 مرة في الدقيقة الواحدة، ويكون مستوى الاكسيجين لديك أقل من 80".

ثم يحمل د.كينيث أمام الكاميرا منظارا وأنبوبا للتنفس وهما يستعملان عند إدخال أنبوب التنفس، ويحاكي إدخاله في حلق المريض.