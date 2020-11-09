توقعات أن يكون لقاح "أكسفورد" جاهزا للاستخدام في نهاية ديسمبر

بعد ان اجتاح أصقاع الكرة الأرضية أنهك فيروس كورونا الجديد دول العالم أجمع، مخلفا وراءه أكثر من مليون قتيل وأحصي رسميا أكثر من خمسين مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء نهاية 2019 لتزداد الحاجة إلى لقاح بإمكانه إيقاف هذه "المجزرة" إلحاحا كل يوم.

وسارعت العديد من الدول منذ بدء انتشاره في كانون الأول/ديسمبر إلى العمل مع مصنّعي اللقاحات للوصول إلى علاج مضاد لكوفيد_19.

وتؤكد شركة "أسترازينيكا" التي تعمل بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير لقاح يعد كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة، أنه سيكون جاهزا للاستخدام خلال أشهر.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة للصناعات الدوائية، قد يكون اللقاح متوفرا للاستخدام في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أجراها مع صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية، إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار على البيانات وبحال كانت سريعة، إذا من الممكن البدء في يناير أو بداية ديسمبر على تطعيم الناس ضد فيروس كورونا".

وأكد سوربورت أنه "لا يدرك تماما حجم الأرباح التي يمكن أن يحققها اللقاح وإن كان كذلك"، قائلا: "قد لا نحصل على أرباح أبدا، لا نعلم عدد المرات التي سيضطر الشحض الحصول بها على لقاح لمواجهة كورونا، لأنه بحال أثبت اللقاح فعاليته وقادر على حماية الناس لسنوات عدة ومن ثم اختفى مرض كوفيد_19 فلا يوجد سوق مربح".

ولفت إلى أن الخبراء يعتقدون أن "البعض سيحتاج إلى الحصول على هذا اللقاح من وقت لآخر، وأنه إن كان يجب أن تتم عملية التلقيح سنويا، فبإمكانهم البدء بتحقيق الأرباح منذ عام 2022، لكن في البداية علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بفاعلية".

بينما نفى المدير المسؤول عن تجارب اللقاح في وقت سابق، أن يكون جاهزا قبل فترة أعياد الميلاد.

وسجل أكثر من 50,010,400 إصابة بينها 1,251,980 وفاة في العالم. وأوروبا هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم مع 12,6 مليون إصابة مؤكدة بينها أكثر من 305,700 وفاة.

وأعلنت الشركة العالمية قبل أشهر تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض غير مبرّر".