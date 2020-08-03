الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمنافسة بين نيسان وتيسلا: أخبار الأعمال من دبي

في الوقت الذي فتحت فيه الإمارات أبوابها للسياح، استضافت دبي بعناية أول مؤتمر رئيسي لها منذ الإغلاق:"Artificial Intelligence Everything" - الذكاء الاصطناعي كل شيء". يورونيوز إلتقت ببعض المسؤولين الإداريين من أنحاء المنطقة لمعرفة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات على النهوض مجدداً بعد الإغلاق.

جان ويذرسبون، يورونيوز:

"كيف تغير سلوك زبائنكم خلال الأشهر الأخيرة؟ كيف تطورت تجاربهم ؟ ما هي ديناميكيات البيع بالتجزئة؟ وكيف يغير الذكاء الاصطناعي المعطيات بالنسبة للعملاء الجدد"؟

هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم:

"يساهم التخصيص في تحسين الاستهلاك: يضيع الزبائن وقتاً أقل ويمكنهم التأكد من أننا نساعدهم على اختيار المنتج الذي يريدونه.

تصوروا: بفضل الذكاء الاصطناعي، نستطيع أن نضع أنفسنا بمكان عملائنا. وهذه هي الطريقة التي تمكننا من تحسين وتبني المزيد من التقنيات لتلبية احتياجات عملائنا بل وحتى توقعها.

تم تدريب جميع موظفينا، أكثر من سبعة وثلاثين 37 ألف شخص، بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، جميعهم يدركون أهمية البيانات. حتى الذين في المقدمة، أمناء الصندوق، يدركون أن كل نقرة ستكون إيجابية لعملائنا ".

خلال مؤتمر عالم الذكاء الاصطناعي كل شيء يورونيوز

البيانات وقود يغذي نشاطنا

جان ويترسبون، يورونيوز:

"تحليل البيانات هو أحد الثوابت داخل الشركات التي تمثلها هنا. وهنا السؤال الكبير حول حماية الحياة الخاصة والأمن.

كيف تتعاملون مع هذا فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية"؟

دثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتطبيق "كريم":

"كشركة رقمية متقدمة، تعد البيانات أحد أهم الأشياء. ليس لدينا مصنع، وهناك الكثير من الأشياء الأخرى التي لا نملكها.

لذا تعد البيانات، بطريقة ما، الوقود الذي يغذي نشاطنا. نركز على ثلاثة أشياء:

أولاً- التأكد من إمتلاكنا أفضل فريق للأمن السيبراني يمكن تجنيده في المنطقة.

ثانياً - البنية التحتية والأنظمة التي تؤمن بياناتنا ضرورية: وبذلك نخزن معظم بياناتنا في السحابة ولدينا الكثير من الأجهزة وبرامج الأمان التي تضمن حماية البيانات.

وأخيرا، هذا يعتمد على الإجراءات المستخدمة لإدارة البيانات."

"زيادة الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 1000 بالمائة"

جان ويترسبون، يورونيوز:

ما هو الدرس المستخلص من هذا الوباء وكيف تطبقون الذكاء الاصطناعي في عملكم؟

هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم:

"شهدت شبكة الإنترنت زيادة مذهلة في زيادة عدد الطلبات. بلغت الزيادة حوالي 300 في المائة، و400 في المائة، في دولة كالمملكة العربية السعودية كانت قريبة جداً من 1000 في المائة. وما رأينا خلال هذا الوباء، أمر مدهش حقاً، 28 بالمائة من العملاء الذين دخلوا عبر الإنترنت خلال إنتشار الوباء، لم يسبق لهم الشراء إلكترونياً."

مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتطبيق "كريم":

"قلنا لأنفسنا إذا استطعنا أن نصبح رابطاً بين العالم الحقيقي والإفتراضي للحصول على الخدمات التي يحتاجها الناس في العالم الحقيقي من خلال أن تطبيق رائع، سنتمكن من مساعدة عملائنا ليصبحوا أكثر كفاءة والمساهمة في مجتمع أكثر إنتاجية ودفع النمو الاقتصادي ".

روبوتات لصناعة الأغذية والمشروبات

كما هو الحال في الذكاء الاصطناعي، الوباء يُشجع على الأتمتة في معظم القطاعات. صناعة المواد الغذائية والمشروبات ليست استثناءً: الروبوتات تحضر البرغل وتقلب السلطة ... لكن هل يمكن الإستغناء حقاً عن الإنسان في الصناعة أم أنها مجرد بدعة.

الوباء يغذي الطلب على الروبوتات التي لها القدرة على الطهي. وفقًا للبعض، أصبح هذا التوجه ضرورياَ قبل إنتشار فيروس كورونا.

ريك ويلمر، الرئيس التنفيذي لشركة" Chowbotics":

"إنها أتمتة الطعام، وهو توجه قوي. وسوف يعمل كوفيد-19 على تسريعه. لأن الناس قلقون بشأن التدخل البشري في إعداد طعامهم وانتشار المرض. لذا، إذا كان بالإمكان إخراج الإنسان من المعادلة بطريقة ما واستبدالها بالروبوت، سيميل الناس إلى الاعتقاد بأن هذا أكثر أمانًا ".

التأثير على الوظائف حقيقي حتى لو قالت شركات الروبوتات إنها لا تريد الاستغناء عن البشر.

جيمي ريتشاردسون، نائب رئيس "وايت كاسل ":

"الأمر لا يتعلق باستبدال الموظفين. إننا نعتبره تعزيزًا للفريق: هذا يحررننا من بعض المهام للتركيز على الاستقبال".

لكن بعض الخبراء يشككون في قدرة الروبوتات على استبدال البشر في صناعة الأغذية على المدى الطويل.

ماكس إلدر، مدير الأبحاث، معهد المستقبل:

"هل يمكن لهذه العروض الروبوتية أن تتنافس مع المطاعم التي أصبحت مجرد منافذ بيع؟ بالنسبة لي، هي تعمل بشكل أو بآخر ، لكنني ما زلت مشككاً. إذا نجحت، فسيكون خلال الجائحة، وبعد ذلك ستختفي بالسرعة التي ظهرت بها.

اللجوء إلى أتمتة إعداد الطعام وتقديمه ومشاركته ، سيؤدي، أنا مقتنع، إلى فقدان معنى الوجبة، هذه التجربة وما يعنيه الإطعام وتناول الطعام".

قد يتعلق الأمر بالتوازن الصحيح بين الخطوات الآلية في المطبخ وقليل من الإنسانية في الإبداع والمشاركة.

روبوت لصناعة الأغذية يورونيوز

نيسان في خط التنافس مع تسلا

في تموز/ يوليو، تصدرت شركة تصنيع السيارات الأمريكية تيسلا قائمة منتجى السيارات الكهربائية.

يحاول منافسوها مواكبة الوتيرة التي تفرضها هذه المجموعة، التي تبتكر على الرغم من الرئيس التنفيذي المثير للجدل، والسعر المتقلب لأسهمها وعدم قدرتها على إنتاج العديد من نماذجها الأولية. نيسان، مثلاً، تأمل أن تستمر بالمنافسة بأحدث موديلاتها الكهربائية ".

على الرغم من إغلاق مصنع التجميع في الولايات المتحدة لمدة سبعة أسابيع ، فوجئت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا بتحقيق صافي ربح قدره 90 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2020 بعد أن خطفت من تويوتا، لقبها كأفضل مصنع في سوق الأسهم. لكن المنافسة لم تقل كلمتها الأخيرة

ماكوتو أوتشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان:

"اليوم نطلق سيارة أكثر من مجرد سيارة. آريا تمثل فصلا جديدا، وجها جديدا، ولغة جديدة."سيداتي وسادتي نيسان أريا ".

نيسان حريصة بالتأكيد على قلب الصفحة على عام يتميز بخسائر تبلغ حوالي 5.3 مليار يورو وهروب الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غصن بعد مزاعم الفساد. االسيارة الكهربائية "SUV" بصيص أمل للمجموعة اليابانية.

جيم هولدر، مدير التحرير في مجلة أوتوكار :

"أعتقد أنه مع إطلاق نيسان أريا، فإن الجيل الجديد للسيارات الكهربائية هو الذي سيأتي إلى السوق.

دخلت نيسان بالطبع هذا الجزء في وقت مبكر جداً. كانت المجموعة من الرواد مع سيارة نيسان ليف، ولكن هذا كان قبل أكثر من عشر سنوات ".

ماكوتو فوكودا،الرئيس التنفيذي لشركة نيسان :

"فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع السيارات الكهربائية ذات الكفاءة، هناك العديد من الشركات المصنعة لكن ميزتنا هي أننا أطلقنا ليف في 2010. نموذج يمثل أول إنتاج ضخم لسيارة كهربائية.إذاً، لدينا قاعدة عملاء ضخمة بفضل ليف. وتعلمنا الكثير من عملائنا الذين حصلوا على ليف".

جيم هولدر، مدير التحرير في مجلة أوتوكار :

"يجب أن نكون سعداء حقًا لأن السيارات الكهربائية تمكنت من التوفيق، بل وحتى من التعتيم، من نواحٍ عدة، على السيارات التي إعتدنا على قيادتها منذ مائة عام، بل وأكثر".

مثلت عمليات إنتقال كهذه 40٪ من مبيعات السيارات الأخيرة في الولايات المتحدة بسعر مماثل. تأمل نيسان بسيارة آريا، الحصول على حصة في السوق التي هيمنت عليها تيسلا واي. ستخبرنا ألأشهر المقبلة هل :هذه السيارة الإلكترونية ستدخل الصناعة اليابانية في عصر جديد.