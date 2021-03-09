شركتا كيا ونيسان تستدعيان اكثر من مليون ومائتي ألف سيارة بسبب مشكلات وعيوب في بعض الموديلات

تطلب شركة كيا من مالكي ما يقرب من 380 ألف سيارة في الولايات المتحدة ركنها خارجاً في الهواء الطلق بسبب خطر نشوب حريق في حجرة المحرك.

تستدعي شركة صناعة السيارات الكورية بعض سياراتها من نوع "سبورتاج" الرياضية متعددة الاستخدامات التي أنتجتها من 2017 إلى 2021 وسيارات "كادينزا سيدان" من 2017 إلى 2019 لإصلاح المشكلة. تقول الشركة إن قصر الدائرة في وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل الهيدروليكية يمكن أن يتسبب في زيادة التيار، مما يزيد من خطر نشوب حريق. وإنه يجب على المالكين أيضًا إيقافها بعيدًا عن الهياكل حتى يتم إجراء الإصلاحات.

وتقول الشركة إن السيارات المسترجعة ليست مجهزة بنظام ذكي للتحكم في السرعة من كيا.

يمكن للمالكين رؤية ضغط الإطارات أو الفرامل المانعة للانغلاق أو أضواء التحذير الأخرى على لوحة القيادة قبل حدوث المشكلة. كما قد يشمّون رائحة احتراق أو ذوبان.

سيتم إخطار المالكين اعتبارًا من 30 أبريل. وسيستبدل التجار الصمامات في صندوق التوصيل الكهربائي لإصلاح المشكلة.

صرحت كيا في الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة يوم الثلاثاء أنه ليس لديها تقارير عن حوادث أو حرائق أو إصابات بسبب المشكلة.

يأتي هذا الاستدعاء بعد أن بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة التحقيق في حرائق محركات كيا وهيونداي في عام 2019. وفتحت الوكالة التحقيق بعد أن قدم مركز أمان السيارات غير الربحي التماسًا يسعى إلى التحقيق.

وعندما بدأ التحقيق، قالت الوكالة إن لديها شكاوى من أصحابها بشأن أكثر من 3100 حريق و 103 إصابات ووفاة واحدة.

في نوفمبر الماضي، أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة (NHTSA) أنه يجب على كيا وهيونداي دفع غرامات بقيمة 137 مليون دولار لتحسين السلامة لأنهما تحركا ببطء شديد لاستدعاء أكثر من مليون سيارة بمحركات يمكن أن تتعطل.

كان على كيا أن تدفع 27 مليون دولار وتستثمر 16 مليون دولار في إجراءات أداء السلامة. وقالت (NHTSA) إنه سيتم تأجيل دفعة أخرى بقيمة 27 مليون دولار طالما أن كيا تفي بشروط السلامة.

ونفت كيا المزاعم الأمريكية لكنها قالت إنها تريد تجنب معركة قانونية مطولة.

وفقًا لوثائق (NHTSA)، فقد أثّر عطب المحرك ومشاكل الحريق مع كيا وهيونداي على أكثر من 6 ملايين سيارة منذ عام 2015.

نيسان تستدعي 854 ألف سيارة من نوع "سينترا" لإصلاح مشكلة ضوء الفرامل

تستدعي نيسان أكثر من 854 ألف سيارة في الولايات المتحدة وكندا لأن أضواء الفرامل قد لا تضيء عندما يضغط السائق على الدواسة.

ويشمل هذا الاستدعاء بعض السيارات من نوع سينترا المُنتجة ما بين 2016 و2019، بما في ذلك أكثر من 807000 في الولايات المتحدة.

تقول نيسان إن التلوث بالسيليكون الناجم عن الشحوم المستخدمة في التجهيزات القريبة من الفرامل يمكن أن يسبب الأكسدة التي يمكن أن تجعل مفتاح مصباح التوقف بالقرب من عطل دواسة الفرامل. وإذا حدث ذلك، فقد لا تضيء مصابيح التوقف وقد لا ينطلق المحرك. كما أن أصحاب هذه السيارات قد يرون ضوء المؤشر على لوحة القيادة في حالة حدوث العطل.

تقول نيسان إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن هذه المشكلة.

سيحصل المالكون على بطاقة إصلاح مؤقتة في أبريل يخبرهم بتحديد موعد الخدمة إذا واجهوا المشكلة. وعندما تتوفر لديهم معلومات كافية عن الإشكال في الخريف، سيتم إرسال رسالة ثانية تخبر جميع المالكين بتحديد موعد إجراء الخدمة.