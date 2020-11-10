وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

توفي أمين سر منطمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن 65 عاما في مستشفى هداسا الاسرائيلي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد على ما أعلنت الرئاسة الفلطسينية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "تأكدت وفاة صائب عريقات في مستشفى هداسا اليوم، وسيتم الآن ترتيب جنازته".

وكان عريقات الذي خضع سابقا لعملية زرع رئة، ادخل المستشفى في 18 تشرين الأول/أكتوبر في القدس.

ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان النعي ان صائب عريقات "أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل".

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كبير المفاوضين الفلسطينيين عريقات معتبرا وفاته "خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا".

وقال عباس في بيان النعي إن "رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وكان المستشفى الذي نقل إليه ووصف حالته بأنها "حرجة" وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعية.

وعانى عريقات قبل أكثر من ثلاث سنوات من اشكاليات في الرئة، وخضع لعميلة زراعة رئة في مستشفى أميركي وحيث نجحت العملية وعاد لمزاولة عمله كالمعتاد.

وكان عريقات الذي خضع سابقا لعملية زرع رئة أدخل المستشفى في 18 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، نقل أمين سرها صائب عريقات الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، للعلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور صحته.