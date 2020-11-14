وزراء الاتحاد الأوروبي: فشل المهاجرين في الاندماج يؤدي إلى التطرف

قال بيان مشترك لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إن فشل المهاجرين في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة يؤدي إلى انتشار التطرف العنيف.

وخرج البيان، الذي جاء بعد هجمات إرهابية في كل من فرنسا والنمسا مؤخراً، بعد أسبوع من المداولات شهدت خلافاً حول صياغته انتهى بحذف إشارات عن الإسلام بعد اعتراض هولندا والسويد وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ على الربط بين مكافحة الإرهاب والهجرة والإسلام.

وطالب البيان المهاجرين بضرورة العمل وتعلم لغات الدول التي ينتقلون إليها كما أكد على تحسين التماسك الاجتماعي كوسيلة لمحاربة الإرهاب.

وقال البيان: "الاندماج طريق ذو اتجاهين. هذا يعني أنه من المتوقع أن يبذل المهاجرون جهداً نشطًاً للاندماج".

وشهدت مسودة البيان ذكر فرض عقوبات على المهاجرين الذي يفشلون في الاندماج بمجتمعاتهم الأوروبية قبل أن تحذف تلك الفقرة ويكتفي البيان بتحذير المنظمات غير الحكومية من خرق القانون بهذا الصدد.

وأضاف البيان: "يجب تعزيز التعليم والتدريب الدينيين - ويفضل أن يكون ذلك داخل الاتحاد الأوروبي - ليتماشى مع الحقوق والقيم الأوروبية الأساسية".

وكان شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، قد طالب سابقاً بإنشاء معهد خاص لتعليم الأئمة المسلمين في أوروبا.