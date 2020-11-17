شاهد: الشرطة الفرنسية تفكك مخيماً للمهاجرين يأوي نحو 2000 شخص

بدأت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، تفكيك مخيم غير قانوني للاجئين يقطن فيه نحو 2000 شخص في ظروف سيئة وصعبة جداً، بالقرب من العاصمة باريس بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وبدأت عملية تفكيك المخيم الذي يقع تحت جسر في منطقة سانت دوني إلى شمال شرق العاصمة، في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وقامت على إثرها حافلات بلغ عددها 70 بنقل المهاجرين إلى مراكز لاستقبالهم في منطقة إيل دو فرانس.

وأعلنت قوى الأمن الفرنسية في تغريدة على تويتر أن العملية ستضمن سلامة الجميع، خصوصاً الصحية، في وقت تشهد فيها فرنسا الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.

وقال رئيس الشرطة الباريسية ديدييه لالمان "هذه المخيمات غير مقبولة"، مضيفاً أن العملية "تهدف إلى وضع المهاجرين غير المخالفين في مآوٍ لحمايتهم، وترحيل غير الشرعيين بينهم".

وبحسب بعض المنظمات المعنية بالمهاجرين في فرنسا، إن أكثرية الموجودين في المخيم من الجنسيات الأفغانية والسودانية والإثيوبية والصومالية، واصفين العملية بـ"الأساسية" و"المنتظرة منذ وقت طويل".

وهذه العملية الـ301 من نوعها التي تقوم بها الشرطة الفرنسية منذ خمس سنوات حتى الآن.