شاهد: فرار الآلاف من الأشخاص مع اقتراب الإعصار فامكو من فيتنام

فر عشرات الآلاف من منازلهم في فيتنام السبت مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد ضربتها عواصف متتالية على مدى أسابيع. وأُغلقت المطارات والشواطئ بينما فرضت السلطات حظرا على صيد السمك في وقت تستعد البلاد لرياح تصل سرعتها إلى حوالي مئة كيلومتر في الساعة عندما يضرب الإعصار اليابسة الأحد، على الأرجح قرب مدينة هوي.

وأجلي الآلاف من منازلهم في أربع محافظات في وسط البلاد، بحسب هيئة إدارة الكوارث، بينما رجّحت وسائل الإعلام الرسمية بأن يضطر مئات الآلاف غيرهم لمغادرة منازلهم.

وضربت سلسلة عواصف وسط فيتنام على مدى الأسابيع الستة الأخيرة، ما تسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة 159 شخصا على الأقل، بحسب السلطات بينما فقد 70 شخصا آخر.

كذلك تسببت أحوال الطقس بتدمير أكثر من 400 ألف منزل، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأضافت الهيئة أن العاصفة دمّرت طرقات وجسورا وقضت على محاصيل زراعية أساسية ما يترك 150 ألف شخص على الأقل أمام خطر مواجهة نقص في الموارد الغذائية.

وأفاد رئيس هيئة الصليب الأحمر في فيتنام شوان ثو "لم يحصل أكثر من ثمانية ملايين شخص يعيشون في وسط فيتنام على فرصة لالتقاط أنفاسهم". وأضاف "كلما بدأوا بإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم تضربهم عاصفة جديدة".

وتسبب إعصار فامكو السبت بدمار في الفيليبين. وأرسلت فرق الطوارئ إلى شمال شرق الفيليبين السبت حيث تأثّر أكثر من 340 ألف شخص بالفيضانات الشديدة بعد فامكو الذي أودى بحياة 33 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد، بحسب وكالات إدارة الكوارث.

وسُجّلت 20 من الوفيات في محافظات كاغايان وإزابيلا ونويفا فيزكايا، حيث تتركز جهود الإنقاذ.

وعلق مئات الأشخاص على الأسطح في المناطق الأكثر تضررا على ضفاف نهر كاغايان بينما لم يتمكن عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم جرّاء قوة التيار، وفق المتحدث باسم المكتب الإقليمي للدفاع المدني.

وغرقت أجزاء واسعة من المنطقة تحت المياه في ظل ما وصفها مسؤولون بأسوأ فيضانات يمكن تذكرها. وساهم فيضان مياه من سد ماغات، بتفاقم الأزمة.