أرمينيا: تعيين وزير دفاع جديد بعد الهزيمة العسكرية في ناغورني قره باغ

عينت أرمينيا اليوم، الجمعة، وزيراً جديداً للدفاع بعد هزيمتها أمام أذربيجان عقب أسابيع من المعارك حول إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقالت الرئاسة في بيان إن وزير الدفاع الجديد هو فاغرشاك هاروتيونيان مستشار رئيس الوزراء نيكول باشينيان لشؤون الدفاع، وتولى الحقيبة نفسها بين 1999 و2000. ويحل هاروتيونيان في مكان دافيد تونويان.

كما تم تعيين وزير جديد على لحالات الطوارئ، وقبل أيام أقيل وزير الخارجية الأرميني.

وتطالب المعارضة الأرمينية من جانبها باستقالة رئيس الوزراء على خلفية التوقيع على اتفاق سلام لوضع حد لمعارك في قره باغ، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر رسخ هزيمة القوات الأرمينية في الإقليم الإنفصالي بأذربيجان.

وأقر باشينيان بمسؤوليته في الهزيمة لكنه استبعد الاستقالة، مؤكدا أن مسؤوليه العسكريين والقادة في قره باغ طلبوا منه التوقيع على الاتفاق للحفاظ على أجزاء كبيرة من الإقليم قبل أن تسقط بيد القوات الأذربيجانية.

وتأتي إقالة وزير الدفاع في اليوم الذي استعادت فيه أذربيجان واحدة من ثلاث مناطق يتعين على الانفصاليين الأرمن تسليمها بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر