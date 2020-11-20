مطعم آسيوي يقدم وجبات مجانية للمتضررين من أزمة كورونا في الإمارات

على عكس ما يظنه البعض من أن الإمارات العربية المتحدة تعج بالمتاجر التي تسعى للربح دون النظر إلى مشاكل بعض السكان المالية، يظهر مطعم شرق آسيوي يقدم وجبات مجانية للمتضررين من الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقع المطعم، الذي يقدم أكلات هندية وباكستانية وبنغالية، على الطريق السريع الذي يربط إمارتي دبي والشارقة.

تقوم فكرة المطعم على جمع ما تبقى من وجبات الأرز والعدس والدجاج التي لم يتم بيعها خلال اليوم ومنحها مساءاً للزبائن الذين تتشكل أغلبيتهم من العمال الآسيويين أصحاب المداخيل الزهيدة أو من فقدوا وظائفهم خلال أزمة الوباء.

ويقول محمد شوجات علي، وهو شريك مؤسس لمطعم "برياني سبوت" "هناك الكثير من العاطلين بالوضع الحالي، وكثير ممن يعانون بسبب الرواتب المتدنية هنا".

ويضيف علي الذي عمل سابقاً كمهندس ميكانيكي قبل افتتاح مطعمه منذ شهرين "لا نريد أن نهدر طعامنا... نريد منحه لمن يحتاجونه".

وفي وقت تخلى كثيرون فيه عن خططهم الاستثمارية بسبب كوفيد-19، جاءت الأزمة لتلهم علي لتحقيق حلم حياته وهو فتح وإدارة مطعمه الخاص.

وفقد عشرات الآلاف من العمال وظائفهم في الإمارات بعد معاناة قطاعات الخدمات والسياحة بسبب الإغلاق الذي فُرض خلال فصل الربيع الماضي.

ولا تقدم الإمارات إعانات مالية للوافدين من الأجانب وينص قانون الدولة على ارتباط صلاحية إقاماتهم ببقائهم في وظائفهم.

ويقول الباكستاني محمد شقيل، وهو أحد رواد المطعم فقد وظيفته كمدير للخدمات بأحد متاجر بيع السيارات: "في أي دولة أخرى، كنت سأحصل على مساعدات (حكومية) في موقف كهذا، لكن هنا لا توجد مساعدات".

ويؤكد علي أن تلك الصدقات هي "مساهمة صغيرة" للمحتاجين، وهي شيء متأصل في إيمانه كمسلم.