"ملك" إسرائيل في المستشفى.. نتنياهو يجري فحوصات تحت التخدير وغانتز يتولى المنصب

يخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحوصات "روتينية" في الجهاز الهضمي تستدعي التخدير الجمعة، بحسب ما أعلن عنه مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وسيتولى وزير الدفاع بيني غانتز المنصب أثناء وجود نتنياهو بالمستشفى.

غانتز هو غريم نتنياهو في السياسة وشريكه في الحكم وقد تواجه الاثنان في ثلاثة استحقاقات انتخابية عرفتها إسرائيل في أقل من سنة وأوقعت البلاد في مأزق سياسي أفرز قبل أشهر حكومة وحدة وطنية فرضتها جائحة كورونا لكن تحدي الوباء أخفى بالكاد الصراعات الداخلية بين الإخوة الأعداء.

وبموجب اتفاق حكومة نتنياهو غانتز يتولى الأخير منصب رئيس الوزراء في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لكن يبدو أن البلاد ستشهد انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ بحسب ما يراه الكثير من الإسرائيليين خصوصا وأن رئيس الوزراء الحالي الذي يوجد في الحكم منذ 1997 يواجه تهما بالفساد وسوء استغلال السلطة في عدة ملفات يرى فيها المراقبون سيفا مسلطا على رقبة أطول مسؤول سياسي إسرائيلي بقاء في السلطة في تاريخ الدولة العبرية.