شاهد.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية اتهامات بالفساد

آلاف الإسرائيليين، تحدوا الطقس البارد وخرجوا في مظاهرات مساء السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتجمع المتظاهرون أمام المقر الرسمي لإقامة نتنياهو في القدس، وهي النقطة الرئيسية لمعظم التظاهرات التي خرجت منذ أشهر لذات السبب.

كما احتشد الآلاف أيضا خارج المنزل الخاص لرئيس الوزراء اليميني، في بلدة قيصرية الساحلية، واحتشدت مجموعات أخرى عند تقاطعات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل.

ويلاحظ أن الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس، بدت أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، وعزا البعض هذا التراجع بالأعداد إلى الظروف الجوية وفصل الشتاء، حيث تشهد إسرائيل أمطارا غزيرة في مختلف المناطق.

ويطالب المحتجون باستقالة نتنياهو وخضوعه لمحاكمة بتهم فساد، كما يتهمونه بسوء إدارة أزمة كورونا، الفيروس الذي تسبب أيضا بأزمة اقتصادية، زادت من ارتفاع نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب الذي جعل معظم المتظاهرين من فئة الشباب الذين فقدوا وظائفهم.