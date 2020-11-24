ثلثا المراهقين الفرنسيين يقضون وقتاً طويلاً أمام الشاشة

حذرت وكالة الصحة والسلامة الفرنسية من أن ثلثي المراهقين الفرنسيين يقضون أكثر من ساعتين يومياً أمام الشاشات بأنواعها من كمبيوتر إلي أجهزة هواتف ذكية، ولا يمارسون تمارين رياضية كافية.

وقالت الوكالة الفرنسية في بيان أصدرته اليوم الاثنين: إن نمط الحياة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية مثل السمنة واضطرابات الأكل ومشاكل النوم، موضحة أن الكثير من الفتيات والفتيان يكتسبون خلال مدّة المراهقة عادات، كثيراً ما تبقى ملازمة لهم في مرحلة الشباب.

ووفقاً للوكالة المذكورة، فإن أكثر من 49 بالمائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاماً، يقضون نحو أربع ساعات ونصف أمام الشاشة، فيما لا تتجاوز مدة ممارستهم النشاط البدني (الرياضة) الـ20 دقيقة يومياً.

وأوصت الوكالة الفرنسية في بيانها بعدم إطالة مدة الجلوس أمام الشاشة، وذلك من خلال النهوض بين الحين والآخر والقيام ببعض النشاطات البدنية.