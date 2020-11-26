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إيران

تايلاند تسلم طهران 3 إيرانيين كانوا معتقلين لدى بانكوك بتهمة الضلوع في محاولة اعتداء فاشل

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بقلم:  Euronews
صورة من الارشيف- المشتبه به الإيراني محمد خارزي ، بانكوك- 2012
صورة من الارشيف- المشتبه به الإيراني محمد خارزي ، بانكوك- 2012   -   حقوق النشر  PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP or licensors
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قال المسؤولون التايلانديون إنهم وافقوا على إعادة ثلاثة إيرانيين كانوا متورطين بتهمة الضلوع في محاولة إعتداء فاشل في بانكوك عام 2012.

جاء الاعتراف من تايلاند يوم الخميس عندما أفرجت طهران عن أكاديمية أسترالية تبلغ من العمر 33 عاماً كانت محتجزة في إيران منذ أيلول / سبتمبر 2018، وحكمت بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

وقد أحجمت سلطات تايلاند عن حد وصف العملية بأنها تبادل أسرى ولم تحدد دور أستراليا في هذا الاتفاق.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران قد أفرجت عن الأسترالية البريطانية كايلي مور جيلبرت مقابل ثلاثة إيرانيين محتجزين في الخارج.

وقال هاتشوم أكابين، نائب المدعي العام، لوكالة أسوشييتد برس، إن السلطات التايلاندية وافقت على نقل السجناء بموجب اتفاق بين تايلاند وإيران.