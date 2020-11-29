السلطات الفرنسية تنقذ 64 مهاجراً أثناء عبورهم بحر المانش على متن قوارب متداعية

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 64 مهاجرا "بينهم امرأة حامل وعدة أطفال" السبت في بحر المانش خلال الـ24 ساعة الماضية اثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب متداعية.

وأنقذت المجموعة الأولى التي ضمت 45 مهاجرا مساء السبت بعد تعرض قاربهم البدائي لمشاكل قبالة سواحل دنكيرك، على ما ذكرت المقاطعة الفرنسية المسؤولة عن القنال الإنكليزي وبحر الشمال في بيان.

وقالت إن العديد من الأشخاص "بدت حرارة جسمهم منخفضة" بعد نقلهم على متن سفينة دورية.

وأضافت أن رجال الإنقاذ وشرطة الحدود تولوا مسؤولية المهاجرين، الذين كانوا "جميعا سالمين" عندما وصلوا إلى الشاطئ في كاليه في وقت مبكر مساء السبت.

وصباح الأحد، أنقذ قارب دورية تابع لسلطات الجمارك الفرنسية مجموعة ثانية تضم 19 شخصا على بعد 18 كلم من بلدة بولوني سور مير.

وتضمنت المجموعة طفلين على الأقل بدا أن "حرارة جسمهما منخفضة"، حسب بيان أصدرته المقاطعة الأحد.

وقال مصدر مقرب من خدمات الطوارئ لوكالة فرانس برس إنّ الطقس الجيد نهاية الأسبوع الماضي أثار مخاوف رجال الإنقاذ البحريين من أن أعدادا أكبر من المعتاد ستحاول العبور إلى بريطانيا.

ومع حركة المرور المزدحمة والرياح والتيارات القوية، يمكن أن يكون عبور القنال في غاية الخطورة للقوارب الصغيرة رغم المسافة القصيرة بين كاليه وميناء دوفر البريطاني.

في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفُقد ثلاثة في أكثر الحوادث مأسوية بالنسبة للمهاجرين الذين يحاولون عبور القناة.

ومنذ 2018، حاولت أعداد متزايدة من المهاجرين عبور البحر من فرنسا إلى بريطانيا. والسبت، وقع البلدان اتفاقًا يهدف إلى تكثيف الدوريات الفرنسية اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر على أن تساندها طائرات مسيرة ورادارات لرصد من يحاولون العبور.