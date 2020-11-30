شاهد: انشطار سيارة سائق فورمولا 1 غروجان في سباق البحرين

نجا سائق الفورمولا 1 رومان غروجان بحياته وأصيب بحروق طفيفة، إثر تحطم سيارته من نوع هاس التي اشتعلت فيها النيران، بعد وقت وجيز من انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى أمس الأحد.

فخلال اللفة الأولى انزلقت سيارة السائق الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما، لتصطدم بحاجز فتنقسم إلى شطرين وتشتعل فيها النيران. من جانبه قال الاتحاد الدولي للسيارات إن حالة غروجان الصحية مستقرة، وإنه نقل على متن مروحية إلى مستشفى عسكري.

وكان غروجان علق وسط النيران الملتهبة لنحو عشر ثوان، قبل أن يتمكن من الخروج. وأظهرت لقطات مصورة تخص السباق وصول مسؤولي السلامة إلى سيارة غروجان على الفور، فيما كان السائق عالقا بداخلها.

وتمكن غروجان من تخليص نفسه وقفز خارج الحطام الملتهب باتجاه الحلبة، وهو يحرك يديه في ألم، قبل أن يساعده أفراد الطاقم. وبعد وقت قصير ظهر غروجان على شاشة التلفزيون وهو يتحدث إلى طبيب السباق، قبل أن ينقل إلى سيارة الإسعاف.