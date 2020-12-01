شاهد: تقنية حياكة الملابس عن بعد لمواجهة أزمة كورونا في لندن

مثل جميع الشركات، لم يسلم الخياطون البريطانيون من أزمة تفشي فيروس كورونا. يقع "هانتسمان وأولاده-Huntsman & Sons "في أحد الأحياء الراقية في لندن، وسيتنهي العام بانخفاض المبيعات بنسبة 65٪.

"في حساباتنا، كان الانخفاض فورياً اعتباراً من 23 آذار / مارس . كما لو أن الأنوار قد أطفأت، يقول تاج فول، مدير المبيعات.

مع أن عمر متجر الخياطة هذا 171 عاماً ، لكنه لم يتردد في استخدام التقنيات المتطورة للحفاظ على علامته التجارية. باستخدام روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد من لندن لتتبع العملية خطوة بخطوة، تُؤخذ قياسات الزبون في كوريا الجنوبية.

"ما هو مفيد جداً، بل وأكثر فائدة من التواجد هناك، هو الحصول على لقطات شاشة لما نراه". بدلاً من محاولة التذكر، لدينا صورة متاحة"، يوضح داريو كارنيرا، الخياط الرئيسي في هذا المتجر.

بالنسبة للبدلة المصنّعة حسب المقاس، عادةً ما يتطلب الأمر العديد من التركيبات والتعديلات. هذه العملية تجعل من الممكن تلبية طلب العميل بشكل أسرع، دون تغيير القارة.

"مثلاً، إذا كنت، في سيول، ستأتي أربع مرات في السنة. باستخدام الروبوت، إذا احتاج العميل إلى بدلة لمناسبة خاصة، بدلاً من انتظار رحلة أخرى، يمكننا تحديد موعد على الفور أو تقريباً "، يضيف داريو كارنيرا.

الخدمة متاحة بين سيول ولندن على مدار الساعة، لكن يأمل هذا الخياط الاتصال قريباً ببكين وهونغ كونغ و سنغافورة لعرض خدماته.