"علاج خارق لكورونا".. طبيب أميركي أمام القضاء بعد بيعه دواء أغلى من سعره بـ4 آلاف مرة

قال مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن طبيباً يبلغ من العمر 44 عاماً يحاكم بجرم الاحتيال وخرق القانون، بعدما باع أسرة مؤلفة من 4 أفراداً دواء يزعم أن بإمكانه "تحقيق المعجزات الطبية" وشفائهم من كوفيد-19، بحسب ما ذكرته "فوربس" الأميركية.

وقال المدعي إن ريان ستايلي باع أسرة من أربعةأفراد دواء بقيمة 3.995 دولاراً أميركياً بعدما زعم أنه "خارق" بينما كان الدواء في الواقع مؤلفاً من مادة الـ"هيدروكسي كلوروكين" وكانت كلفت الطبيب دولاراً واحداً.

وتسبب "هيدروكسي كلوروكين" الذي استخدم سابقاً لعلاج المصابين بالمالاريا بجدل واسع حول العالم لناحية فعاليته في مواجهة الوباء الناتج عن الفيروس التاجي ولكن الدراسات خلصت بعد ذلك إلى أنه لا "دليل على أنه يفيد في علاج المصابين بكورونا ولا يحول دون الوفاة".

وتنقل "فوربس" عن الادعاء قوله إن ستايلي هرّب كميات من بودرة الـ"هيدروكسي كلوروكين" من الصين بعد الاتفاق مع مورّد صيني، وتقديمها للسلطات الجمركية على أنها من مستخرجات نبات اليام الذي قد يستخدم لغايات طبية (بديلة).

وكان الرئيس الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترامب قال بعد إصابته بفيروس كورونا في أيار/مايو الفائت إنه تلقى جرعات من عقار "هيدروكسي كلوروكين" رغم التحذيرات الطبية المتعلقة به.