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العالم

شاهد: أكبر جبل جليدي في العالم في طريقه للاصطدام مع جزيرة جورجيا الجنوبية

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بقلم:  يورونيوز
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صور أقمار اصطناعية
صور أقمار اصطناعية   -   حقوق النشر  AFP
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أظهرت لقطات مصورة من الفضاء بواسطة الأقمار الصناعية أن أكبر جبل جليدي في العالم في مسار تصادمي مع جزيرة نائية في جنوب المحيط الأطلسي، تضم الآلاف من طيور البطريق والفقمة والمعروفة باسم جزيرة جورجيا الجنوبية.

وبحسب العلماء فإن حجم الجبل الجليدي في أنتاركتيكا مماثل لحجم جزيرة جنوب المحيط الأطلسي، مع احتمال قوي لوقوع قمة الجبل مع التصادم على شاطئ الجزيرة وبحسب العلماء إذا حدث ذلك فإنه يشكل تهديدًا خطيرًا لطيور البطريق والفقمات المحلية.

كما يتوقع أن تتأثر جميع الكائنات التي تعيش في قاع البحر، وقد تستغرق عودة الحياة للكائنات الحية وقتًا طويلاً بحسب البروفيسور جيريانت تارلينج من هيئة المسح البريطانية في القطب الجنوبي.

وصرح تارلينج بأن عودة الأنظمة البيئية ممكنة "ولكن اذا حصل تصادم الجبل الجليدي ، فقد تستغرق عودة الأنظمة البيئية حوالي 10 سنوات".

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