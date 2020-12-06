الاستيلاء على معدّات لقوات اليونيفيل جنوب لبنان

استولت "مجموعة من المدنيين" على معدات قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" بعدما عرقلوا طريق الدورية، وفق ما أفاد بيان لقوة حفظ السلام الأممية.

ووقعت الحادثة التي استدعت تدخل الجيش اللبناني الجمعة لدى مرور قافلة "يونيفيل" عبر قرية كوثرية السيّاد أثناء عودتها إلى قاعدتها، بحسب البيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوة الأممية أندريا تيننتي، في بيان، أنّ "مجموعة كبيرة من المدنيين أوقفت في 4 ديسمبر-كانون الأول، قافلة لليونيفيل في قرية كوثرية السيّاد (...) أثناء عودتها إلى قاعدتها في منطقة عمليات اليونيفيل"، مضيفاً "أخذ المدنيون معدات وأجهزة الدورية".

ويعدّ لبنان في حالة حرب مع إسرائيل وتسيّر قوة الأمم المتحدة دوريات على الحدود بين الدولتين.

وبينما يعد الاستيلاء على معدات "يونيفيل" أمرا نادرا من قبل المدنيين، إلا أن هناك حوادث متفرّقة تقع بين القوة والسكان المحليين الذين يغلقون أحيانا مسارات الدوريات.

ويذكر أن المنطقة تعد معقلاً لحزب الله . وتم تعزيز قوة "يونيفيل" التي تأسست في العام 1978، بعد حرب 2006 المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله.

وتتولى القوة التي تضم 10500 عنصر، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مهمة مراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

ومدد مجلس الأمن الدولي في أغسطس-آب مهمة "يونيفيل" لمدة عام إضافي.