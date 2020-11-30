إيران تتهم إسرائيل و"مجاهدي خلق" بالضلوع في اغتيال العالم النووي فخري زاده

اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق"، التي تصنفها إيران منظمة "إرهابية"، بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال شمخاني على هامش مراسم تشييع العالم الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، إن العملية "تورط فيها المنافقون"، وهي مفردة يستخدمها المسؤولون الإيرانيون عادة للإشارة الى "مجاهدي خالق"، مضيفا أن "العنصر الإجرامي في كل هذا هو النظام الصهيوني والموساد"، في إشارة الى جهاز الاستخبارات الخارجية للدولة العبرية.

وأوضح شمخاني، أن عملية اغتيال فخري زاده كانت "معقدة" وتمت بأسلوب "جديد بالكامل"، مبينا أن الاغتيال الذي نفذ الجمعة قرب طهران، كان عبارة عن عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة الكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان، مضيفا قوله: "استخدم العدو أسلوبا جديدا بالكامل، واحترافيا".