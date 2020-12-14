بارنييه يشير إلى بعض التقدم في محادثات بريكست لكن الخلافات لا تزال قائمة

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه الإثنين عن بعض التقدم في المحادثات مع لندن حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين في مرحلة ما بعد بريكست لكنه أشار إلى أن خلافات لا تزال قائمة وخصوصا حول الصيد، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وجاء تعليق بارنييه عن وضع المفاوضات أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل فيما قررت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأحد مواصلتها لكن بدون تحديد مهلة أخرى، غير تلك التي تنتهي في الأول من كانون الثاني/يناير موعد حصول الطلاق بشكل نهائي.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين بحصول "تحرك" في المفاوضات معتبرة ذلك "أمرا جيدا".

وقالت في مناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "نتحدث عن انطلاقة جديدة مع أصدقاء قدماء، نحن في المرحلة النهائية، لكنها حاسمة".