بريكست: ميركل تقول إن هناك تقدما في المفاوضات مع بريطانيا وفون دير لايين: "الأيام المقبلة حاسمة"

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم، الأربعاء، إن المفاوضات الدائرة لإيجاد اتفاق ينظم العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، سجّلت "تقدّماً" وستستمر حتى "نهاية الأسبوع".

وأضافت المستشارة متحدثة أمام نواب أوروبيين "المفوضية الأوروبية تناقش في هذه الساعة.. وستتابع المفاوضات حتى عطلة نهاية الأسبوع، أو بالأحرى، حتى نهاية الأسبوع، لرؤية إذا ما كان هناك مساحة لإيجاد حل. هناك تقدّم ولكن لم يحصل خرق".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين صرحت سابقاً اليوم أن الأيام "المقبلة ستكون حاسمة" للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة بين لندن والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، لكن حل قضية صيد السمك "ما زال معقدا للغاية".

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي قبل أسبوعين من الموعد النهائي للانفصال بين لندن والاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر "أحيانا نشعر أننا لن نتمكن من إيجاد حل" لمشكلة الصيد.

لكنها أشارت الى تقدم حول الملفين الآخرين الشائكين في المفاوضات مشيرة الى وجود "طريق نحو اتفاق، ضيق جدا لكنه موجود". وحول شروط المنافسة العادلة، أشارت رئيسة المفوضية إلى وجود حل وسط حول "آلية قوية لعدم تراجع" المعايير بين الأوروبيين والبريطانيين في المجالات البيئية والاجتماعية والمالية قائلة "انها خطوة كبيرة الى الأمام".

لكن تبقى الصعوبة في إيجاد حل حتى لا تتباين هذه المعايير في المستقبل كما أوضحت، حيث أن الاتحاد الأوروبي يرفض رؤية اقتصاد غير منظم على أبوابه مما قد يؤدي إلى إغراق الأسواق على حساب شركات القارة.

وبخصوص إدارة الاتفاق لافساح المجال امام تسوية خلافات، أعلنت فون دير لايين أيضا ان هذه المسالة "تم حلها الى حد كبير". تخرج بريطانيا التي انسحبت رسميا من الاتحاد الاوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، بشكل نهائي من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 كانون الاول/ديسمبر.

في حال عدم التوصل الى اتفاق تجاري فان التبادلات مع الاتحاد الأوروبي ستتم بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، على أساس رسوم جمركية وحصص.