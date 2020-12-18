شاهد: إطلاق المتجر الأول من نوعه لبيع أقنعة الوجه غير الجراحية في إسبانيا

وأنت تجوب شوارع كتالونيا بحثا عن هدية للأهل والأصدقاء بمناسبة عيد الميلاد، قد تلحظ بعض التغييرات التي طرأت مؤخراً على أسواق أعياد الميلاد التقليدية التي عادة ما كانت تعج بالمواطنين في مثل هذا الشهر(ديسمبر/كانون الأول).
تغييرات لم تكن موجودة قبل العام 2020. وأبرزها افتتاح متجر مخصص لبيع الأقنعة الواقية لمواجهة فيروس كورونا، هذا الوباء القاتل الذي أنهك دول العالم أجمع.
يقدم متجر "يوربان ماسك"، المتجر الأول من نوعه والذي تم إطلاقه في اسبانيا من قبل مجموعة من رجال الأعمال الكتالونيين، مجموعة مميزة من الأقنعة غير الجراحية القابلة لإعادة الاستخدام.
وتجد في المتجر مجموعة مؤلفة من 600 طرازًا مختلفًا ومن 20 علامة تجارية مختلفة بأسعار تتراوح من 7.90 ويصل سعره إلى 18.9 يورو (9.6 دولار أمريكي إلى 22.9 دولارًا أمريكيًا).
وتفتخر المجموعة بإطلاقها مجموعتها الخاصة بعيد الميلاد، ويأملون في تحويل قناع الوجه المتواضع إلى هدية لا غنى عنها.
وفرض إقليم كتالونيا مع بداية الجائحة، غرامة مالية قدرها 100 يورو أي ما يوازي 121 دولار على أى شخص لا يرتدى كمامة فى الأماكن العامة.
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