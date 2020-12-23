شاهد: مصنع فايزر في بلجيكا ينقل أولى لقاحات كورونا للاتحاد الاوروبي

غادرت اول دفعات لقاح فايزر-بايونتيك مخصصة للاتحاد الاوروبي صباح الاربعاء مصنع بورس حيث تنتج، بعد الضوء الاخضر الذي اعطته الاثنين السلطات الاوروبية كما ذكرت صحافية لفرانس برس.

وانطلقت ثلاث شاحنات مبردة من مصنع فايزر لانتاج الادوية في شمال شرق بلجيكا بين الساعة التاسعة والعاشرة. والعملية التي استعانت بالوسائل اللوجستية لشركة "اتش اسيرز" البلجيكية للشحن تمت وسط تدابير امنية مشددة وواكبت سيارتان تابعتان لقوات الامن كل شاحنة بعد تحميل حمولتها.

ولم يسمح لوسائل الاعلام بالاقتراب من الموقع. ومطلع كانون الاول/ديسمبر نقلت اولى اللقاحات من بورس الى بريطانيا بعد موافقة السلطات الصحية البريطانية.

وبدأت حملة التلقيح في سويسرا الاربعاء. ورفضت فايزر الرد على اسئلة فرانس برس حول فئات المجتمع في الاتحاد الاوروبي التي ارسلت اليها اللقاحات الاربعاء. وحملت احدى الشاحنات لوحة تسجيل بولندية.

والاثنين اعلنت المفوضية الاوروبية انها تجيز توزيع لقاح فايزر-بايونتيك في الاتحاد الاوروبي بعد ساعات على تلقي الضوء الاخضر من الوكالة الاوروبية للادوية.

وكان الاتحاد الاوروبي اعلن سابقا ان أولى عمليات التلقيح ستبدأ بين 27 و29 من الجاري في مجمل الدول الاعضاء. وعملية التوزيع التي ستكثف في كانون الثاني/يناير وتستمر طوال 2021 ستجري وفقا لعدد سكان الدول. وفي فرنسا ستصدر الهيئة العليا للصحة الخميس عشية الميلاد، رأيها بشأن اللقاح على ان تبدأ حملة التلقيح الاحد.