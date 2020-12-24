القضاء التونسي يوقف قطب الإعلام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي

أوقف القضاء التونسي رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي مجددا الخميس، في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي.

وأوضح الدالي لفرانس برس قوله: "أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي". ويلاحق القضاء القروي منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي وهو حاليا بالسجن على خلفية الملف نفسه، وفقا للدالي.

وأطلق القضاء مطلع تشرين الاول/أكتوبر 2019 سراح القروي (57 عاما)الذي تم توقيفه منذ 23 آب/أغسطس من العام نفسه، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية.

ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير. وأسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد.

وحقق القروي انتشاراً عبر قناته التلفزيونية، وعبر توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال البرنامج التلفزيوني "خليل تونس" الذي يبث أسبوعيا. وأسس القروي حزب "قلب تونس" الليبرالي، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات النيابية العام 2019 وجمع 38 مقعداً من أصل 217.

لكن إثر استقالة بعض نواب الحزب، بات قلب تونس يملك حاليا 30 مقعدا في البرلمان، وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، والقوة الأولى في البرلمان (54 مقعدا).

ويتهم بعض السياسيين القروي، الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي، بالفساد. وتخضع قناته "نسمة" التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.