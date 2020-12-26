متشددو بوكو حرام يخطفون عشرات من قاطعي الأشجار في نيجيريا ويقتلون ثلاثة

خطف جهاديون من جماعة بوكو حرام حوالى 40 شخصا يعملون في قطع الأشجار وقتلوا ثلاثة آخرين في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، بحسب ما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس السبت.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين أمسكوا الرهائن الخميس في غابة وولغو قرب بلدة غامبورو حيث كانوا يجمعون الأخشاب.

ويستهدف الجهاديون بشكل متزايد العاملين في هذا المجال والمزارعين في شمال شرق البلاد، متهمين إياهم بنقل المعلومات إلى الجيش والميليشيات المحلية. وقال زعيم ميليشيا مناهضة لـ"بوكو حرام" عمر كاشالا الذي شارك في عمليات البحث، "غادرت مجموعة تضم أكثر من 40 حطابا شيهوري على مشارف غامبورو الخميس ولم يعودوا بحلول المساء كالمعتاد".

وأضاف "يوم الجمعة، حشدنا رجالا وتوغلنا في عمق الغابة حيث انتشلنا ثلاث جثث تم التعرف عليها دون أي أثر لزملائهم".

وعانى قاطعو الأشجار في غامبورو من هجمات متكررة لبوكو حرام وعمليات اختطاف خصوصا حول غابة وولغو التي كانت مخبأ معروفا لأفراد بوكو حرام. في تشرين الثاني/نوفمبر 2018،

خطفت بوكو حرام حوالى 50 من هؤلاء، كانوا في طريقهم لجمع الأحشاب في الغابة بعد مقتل 49 آخرين في هجومين سابقين.