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الجمهورية التشيكيه

شاهد: مئات التشيكيين يسبحون في مياه فلتافا الباردة وسط تدابير صحية صارمة

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بقلم:  يورونيوز
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سباحة في المياه الباردة بالعاصمة التشيكية
سباحة في المياه الباردة بالعاصمة التشيكية   -   حقوق النشر  AFP
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أقدم المئات من التشيكيين على السباحة في المياه الباردة لنهر فالتافا بالعاصمة براغ في تقليد سنوي بدأ منذ 74 سنة تخليدا لذكرى رحيل السباح التشيكي الفريد نيكوديم.

وكانت طبعة 2020 استثنائية بسبب الوباء حيث قام المشاركون من الجنسين بإجراء اختبار كوفيد-19 قبل الدخول المياه، مع إجبار جميع السباحين على ارتداء الأقنعة قبل وبعد السباحة.

وتشهد جمهورية التشيك وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا ما أجبرها على تطبيق إغلاق جزئي بداية من يوم الأحد.

المصادر الإضافية • أ ف ب