شاهد: حفل مزدحم في حمام سباحة في ووهان يطرح التساؤولات حول إجراءات الوقاية من كوفيد-19

في الوقت الذي تنبه فيه العديد من الدول إلى ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من تفشي موجة ثانية من مرض كوفيد-19، احتشد الآلاف من رواد الحفلات في مسبح خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في أواخر العام الماضي بعد أن عادت المدينة إلى الحياة الطبيعية.

وكان منتزه ووهان مايا بيتش المائي الشهير مليئًا بالناس وهم يرتدون ملابس السباحة والنظارات الواقية لمهرجان الموسيقى الإلكترونية، وقد جلس العديد منهم على قوارب مطاطية من دون احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعيد افتتاح الحديقة المائية في يونيو- حزيران الماضي بعد أن رفعت ووهان تدريجيًا إجراءات الحجر بعد إغلاق دام 76 يومًا وقيودًا صارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس التاجي.

الحديقة المائية التي حدت الحضور بنسبة 50 بالمئة من طاقتها قدمت تخفيضات بنصف السعر للزوار من الإناث. وارتدى البعض من المحتفلين سترات نجاة، لكن لم يُشاهد أي منهم وسط الإزدحام الكبير يضع كمامة.

ولمحاولة تعزيز الاقتصاد المحلي، تخصص حكومة هوبي الدخول المجاني إلى 400 موقع سياحي في جميع أنحاء المقاطعة.