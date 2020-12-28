أكثر من 186 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في روسيا منذ بداية العام

سجلت روسيا ما يقرب من 26 ألف وفاة مرتبطة بوباء كوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر وأكثر من 186 ألفا منذ بداية العام، حسب إحصاءات رسمية نشرت الاثنين وتلقي الضوء على حصيلة أثقل بكثير من المعلَن.

وأفاد مكتب الإحصاء "روستات" بتسجيل زيادة في الوفيات بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 تبلغ 229,700 وفاة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إنّ "أكثر من 81 بالمائة من الزيادة بالوفيات خلال هذه الفترة ناجم عن كوفيد-19".