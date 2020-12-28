السلطات البولندية تتّهم عراقيَّين بتمويل تنظيم داعش الإرهابي

أعلنت السلطات البولندية الإثنين توجيه الاتهام لعراقيين اثنين بتمويل تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وجاء في بيان لوكالة الأمن الداخلي أنه تم توجيه الاتهام لعراقي وابنه، أوقفا في حزيران/يونيو، بتحويل مبالغ في العام 2016 عبر نظام "حوالة" للتحويلات المالية لتمويل "عمليات عسكرية نفّذت في الشرق الأوسط".

وتم تسليم اللائحة الاتهامية للمحكمة في 14 كانون الأول/ديسمبر، ويواجه المتّهمان في حال إدانتهما عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما.

وأوضحت الوكالة أن المبالغ المالية مصدرها عائلات أعضاء في التنظيم تقيم في دول أوروبية أخرى تم تحويلها عبر نظام "وسترن يونيون" إلى بولندا قبل إرسالها إلى العراق.

وأحد اللذين حوّلت إليهم الأموال اعتنق الإسلام في العام 2011 والتحق بتنظيم داعش في سوريا وقتل في العراق في العام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن النيابة العامة أن زوجة هذا الشخص مدانة بأنشطة إرهابية في ألمانيا.