إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

أصيب نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو البالغ من العمر 67 عاما بفيروس كورونا حسب ما أعلن مكتبه الأحد دون أن يقدم معلومات عن وضعه الصحي.

وقال مكتبه في بيان "بعد ظهر الأحد 27 كانون الأول/ ديسمبر تأكدت النتيجة الإيجابية لاختبار كوفيد-19 لنائب رئيس الجمهورية هاملتون موراو. سيبقى في حجر في مقر الإقامة الرسمي في جابورو".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الوضع الصحي لموراو الذي يُعتبر بالنظر إلى عمره شخصا معرضا للخطر جراء إصابته بالفيروس الذي ضرب البرازيل بشدة.

تشهد البرازيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ارتفاعا بالاصابات بالفيروس وبلغ اجمالي الحالات أكثر من 7,4 ملايين.

وحتى تاريخ الأحد أُحصيت في البلاد 191139 وفاة جراء الوباء وهو رقم لم يتم تجاوزه سوى في الولايات المتحدة.

كان كثير من أعضاء الحكومة البرازيلية قد أصيبوا بالفيروس في الأشهر الفائتة وتعافوا جميعهم بعد معاناتهم أعراضا خفيفة. وكان الرئيس جائير بولسونارو المشكك بخطورة الفيروس وبإجراءات الحجر المتخذة لاحتوائه، قد أصيب بكوفيد-19 أوائل تموز/ يوليو، وكذلك السيدة الأولى.