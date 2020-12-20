الرئيس البرازيلي: الوباء يقترب من نهايته ولا مبرر للاستعجال في تلقيح البرازيليين

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو السبت إن "الاستعجال" في تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد ليس مبررا فيما تتعرض خطة التلقيح الوطنية لحكومته لانتقادات كثيرة.

واعتبر الرئيس البرازيلي خلال مقابلة بثت على موقع "يوتيوب" مع نجله النائب إدواردو بولسونارو أن "الوباء يقترب من نهايته. والأرقام أظهرت ذلك. لدينا حاليا زيادة طفيفة، وهو ما يسمى انتعاش صغير".

وتابع "لكن الاستعجال بتلقيح السكان ليس مبررا، لأننا نتدخل في حياة الناس".

وقد أعرب الرئيس اليميني المتطرف بانتظام عن شكوكه بشأن اللقاحات، مشيرا إلى آثارها الجانبية المحتملة، كما عارض بشدة إجراءات الاحتواء التي فرضها حكام الولايات البرازيلية من خلال الإشارة إلى آثارها السلبية على الاقتصاد.

والبرازيل هي الدولة الاكثر تضررا بوباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة، ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات والوفيات.

وسجلت البرازيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية 50177 إصابة جديدة و706 وفيات. ومنذ انتشار الفيروس في البلاد، سجلت السلطات البرازيلية 7,2 مليون إصابة و186,356 وفاة.

وتشهد دول كثيرة ارتفاعا في عدد الإصابات ما دفع العديد منها إلى إعادة إجراءات العزل وغيرها من التدابير التقييدية.