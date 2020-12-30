العلماء في إنكلترا يدعون إلى إغلاق كامل مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19

يطالب العلماء والهيئات الصحية في إنكلترا بفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار ارتفاع الحالات وتزايد الضغط على المستشفيات.

وأصدرت مجموعة الخبراء الاستشارية المستقلة (Sage)، تحذيرًا قبل أن تراجع الحكومة يوم الأربعاء تطبيق نظام المستويات المتعلق بالقيود، وقالت إنه ما لم يتم وضع البلاد بأكملها تحت الإغلاق على الفور، فقد يكون هناك "عشرات الآلاف" من الوفيات، والتي "بالإمكان تجنبها في حال الإغلاق".

ودعت منظمة (NHS)، التي تمثل المستشفيات وقطاع الصحة العقلية والمجتمع وخدمات الإسعاف في إنكلترا، إلى توسيع نطاق قيود المستوى 4 في جميع أنحاء البلاد.

تأتي هذه الدعوات في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس في المستشفى في إنكلترا، ذروة الموجة الأولى، مع تسجيل 20،426 حالة مؤكدة في المستشفى في 28 ديسمبر، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام أكثر مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت كريستينا باغيل، أستاذة بحوث العمليات ي كلية لندن الجامعية والعضو في مجموعة (Sage)، إن "الأمور صارت سيئة أكثر من أي وقت مضى"، وأضافت: "الشيء المخيف أن أعداد الإصابات سوف تستمر في التفاقم". "هناك ضرورة لاتخاذ إجراء يجنب انهيار النظام الاستشفائي في غضون أسابيع قليلة. الأمر خطير للغاية".

وتحذر المجموعة الاستشارية من أن ظهور نوع جديد من الفيروس في المملكة المتحدة، الذي تزيد في العدوى بأكثر من 56٪ مقارنة بالسلالة السابقة للفيروس، قد سلكت فيه الأوضاع منعطفًا نحو الأسوأ، وأن نظام المستوى الحالي للقيود، ليس كافيًا حتى في الأماكن التي تكون فيها السلالة الجديدة للفيروس نادرة.

وقالت مجموعة (Sage) في بيان طارىء: "إن الارتفاع السريع جدًا للحالات في لندن وجنوب شرق وشرق إنكلترا في ظل القيود التي خفضت أبطأت من انتشار الفيروس كثيرًا في السابق، يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة التفكير جذريًا في كيفية تعاملنا مع كوفيد-19 في المستقبل".

ومع تعرض الحكومة للضغوط بشأن اتخاذ إجراءات لإيقاف العدوى وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، يمكن وضع بعض المانطق في غرب وشمال بريطانيا تحت المستوى 4، للقيود المتعلقة بمواجهة الوباء.

وقال سافرون كورديري نائب الرئيس التنفيذي لممثلي (NHS): "نحن بحاجة ماسة إلى استباق تفشي المرض"."في حين أن مثل هذه القواعد ستؤثر على سبل عيش الناس ورفاهيتهم واقتصادهم، فإن تكلفة عدم غتخاذ أي إجراء حاسم ستكون باهظة".