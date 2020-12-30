هزتان أرضيتان جديدتان في كرواتيا غداة صدمة الزلزال العنيف

تعرَّضت منطقة وسط كرواتيا لهزتين أَرضيّتين جديدتين الأربعاء غداة وقوع زلزال قوي أودى بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأدى إلى انهيار مئات الأبنية وحرم أحياء باكملها من التيار الكهربائي.

ضرب زلزالان بقوة 4 و 8 و 4,7 درجات على مقياس ريشتر منطقة سيساك جنوب شرق زغرب، بفارق دقائق قليلة بعد الساعة 05,15 بتوقيت غرينتش، وفق المعهد الاميركي للمسح الجيولوجي، ولم ترد أي انباء عن اضرار جديدة.

يأتي ذلك فيما لا تزال هذه المنطقة، ولا سيما مدينة بيترينيا والمناطق المحيطة بها، تحت صدمة الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجة ووقع الثلاثاء وشعر به السكان في البلدان المجاورة وحتى في فيينا.

وعنونت الصحافة "رعب في بيترينيا"، وجاء في عنوان الصفحة الأولى لإحدى الصحف "عام كارثة ينتهي بتدمير" منطقة.

ويبحث عمال الإنقاذ بجد للعثور عن ناجين محتملين في أنقاض المباني التي انهارت بفعل قوة الزلزال.

أضرار الزلزال AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

أمضى العديد من السكان الليل في سياراتهم، واحتمى حوالي مئتين آخرين في ثكنات، خشية حدوث هزات ارتدادية.

أودى الزلزال بحياة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً لقت مصرعها عندما هوى مبنى أثناء سيرها في الشارع في بيترينيا، بحسب الصحافة المحلية.

كما لقي خمسة رجال مصرعهم في قرية قريبة من غلينا، وفق ما ذكرت برانكا باكسيتش ميتيك، نائبة رئيس البلدية.

وتم العثور على الضحية السابعة تحت أنقاض كنيسة في قرية زازينا. وذكرت وكالة الأنباء "هينا" نقلا عن قس محلي قوله إن الضحية هو عازف الأرغن الذي جاء لإصلاح الأرغن الذي تضرر في زلزال سابق.

الدمار الذي خلفه الزلزال AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

قالت الشرطة الكرواتية إن نحو عشرين شخصاً جرحوا.

وصرح قائد الوحدة جوزيب غرانيك للصحافيين أن فرق الإنقاذ في الجبل قامت بتفتيش أكثر من ثمانين قرية في المنطقة دون العثور على أي ضحايا جدد.

ولحقت أضرار بمئات المباني والمنازل والمباني الإدارية والمدارس. ولا تزال مناطق بيترينيا وسيساك محرومة من الكهرباء صباح الأربعاء.

من المقرر أن تجتمع الحكومة الكرواتية خلال اليوم لتحديد المساعدة التي ستقدم للمنطقة المتضررة، بينما من المتوقع ان يزور المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش المنطقة.

وكتب في تغريدة على تويتر أن بروكسل تعتزم إرسال مساعدات "خيام شتوية ومدافئ كهربائية وأسرّة وأكياس نوم بالإضافة إلى حاويات يمكن استخدامها كملاجئ".