شاهد: الحرائق في كرواتيا تلتهم مئات الهكتارات من الأحراج

دمّرت حرائق الغابات في كرواتيا نحو 900 هكتار من الأراضي الحرجية بالقرب من مدينة سيبينيك الساحلية، حسبما ذكرت خدمات مكافحة الحرائق في البلاد، السبت الماضي.

وتم نشر حوالي 200 رجل إطفاء و50 جندياً في المنطقة مساء السبت للسيطرة على الحرائق مع زيادة قوة الرياح، واضطرت طائرة إطفاء الحرائق الانسحاب في وقت لاحق من اليوم، إلا أنه تمت السيطرة على النيران، إلى حد كبير، في الساعات المبكرة من صباح يوم الأحد 28 يوليو/ تموز.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، على الرغم من أن حرائق الغابات أجبرت إخلاء السكان من قرية قريبة. وتأتي الحرائق في كرواتيا بعد موجة عنيفة من الحر شهدتها القارة الأوروبية، حيث حطمت درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية المسجلة في بلدان عدة.

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