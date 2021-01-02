شاهد: روس يتحَدّون الجليد ويسبحون في بحيرة بايكال بسيبيريا احتفالا بالعام الجديد

سبح عشرات الروس في بحيرة بايكال في سيبيريا كجزء من الاحتفالات للترحيب بالعام الجديد.

ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة في هذه البحيرة لتصل إلى 35 درجة مئوية تحت الصفر. يجري السَّبَّاحون عدة كيلومترات عبر غابة ثلجية وهم يرتدون ملابس السباحة والأزياء الاحتفالية قبل التوجه للسباحة في أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم.