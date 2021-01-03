مئة قتيل في هجمات على قريتين في غرب النيجر (مسؤول محلي)

قتل مئة شخص السبت في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد به مسؤول محلي لوكالة فرانس برس، في ما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات مسلحة متطرفة.

وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان "عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو الى سبعين وفي زاروماداري الى ثلاثين"، متحدثا عن "إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية". وأضاف "هناك ايضا 25 جريحا نقل بعضهم إلى نيامي لتلقي العلاج".

وأوضح حسن "لمهاجمة القريتين (اللتين تبعد الواحدة عن الأخرى سبعة كيلومترات)، انقسم المهاجمون إلى فريقين بحيث هاجم أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانغو".

وتقع القريتان على بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال العاصمة نيامي، في منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات المسلحة المتطرفة بانتظام هذه المنطقة منذ سنوات.

تم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج، الذي أعلنه مسؤولون محليون السبت ولكن بدون إعطاء حصيلة محددة، في اليوم نفسه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بفارق كبير (39,33 بالمئة) مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم، ووزير الداخلية السابق، الذي وعد بتعزيز محاربة الجماعات المسلحة.