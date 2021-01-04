شاهد: مطار عدن يستأنف نشاطه بعد أيام على هجوم دام

استأنف مطار عدن في جنوب اليمن الأحد نشاطه بعد هجوم استهدف مبناه الأربعاء عند وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه وأدى إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل.

ووصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن بعد ظهر الأحد آتية من الخرطوم. وبدا مبنى المطار خاليا من شظايا الزجاج والحطام المتناثر بعد أن هزه انفجاران على الأقل الأربعاء.

ووضع عدد من المسافرين كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما لم يلتزم كثيرون قواعد التباعد الاجتماعي أو حتى وضع الكمامات.

وأوقع الهجوم الذي لم تتأكّد طبيعته بعد، 26 قتيلا على الأقل بينهم ثلاثة أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى. كذلك، أصيب العشرات بجروح وأظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرّجين بالدماء.

وشعر الشاب اليمني محمد علي بالراحة بعد إعادة وجهة طائرته إلى عدن بدلا من مطار سيئون في محافظة حضرموت وسط اليمن، ما كان سيزيد عليه عشر ساعات على الأقل من التنقل. وقال "اختصرنا الوقت والشعور لا يوصف".

وأعلن مسؤول الإعلام في مطار عدن عادل حمران لوكالة فرانس برس أن "المطار عاد إلى العمل والأمور تسير بشكل سلس للغاية".

ونفذ برنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال تأهيل "طارئة" في المطار، بحسب تغريدة له. وذكرت التغريدة أن أعمال التأهيل شملت "تهيئة الموقع ورفع الأنقاض وتجهيز أرضيات القاعات، وإتمام مجموعة من الأعمال الكهربائية والصحية والإمدادية".

وتدور الحرب في اليمن التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى منذ 2014، بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل حوالي ست سنوات من بينها العاصمة صنعاء.

لكن القوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتتهم الحكومة بالفساد وتخوض معارك معها.

وعملت السعودية منذ أكثر من عام على تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال اليمن المجاور للمملكة.