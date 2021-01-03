رالي دكار في السعودية: المرحلة الأولى لساينز والعطية عاشرا

أنهى الإسباني كارلوس ساينز المرحلة الأولى من رالي داكار 2021 الذي انطلق الأحد في السعودية، في المركز الأولى بعدما قطع مسافة 277 كيلومتراً في ثلاث ساعات و18 دقيقة و56 ثانية، فيما حل القطري ناصر العطية عاشراً، ومني الفرنسي سيباستيان لوب بخيبة أمل في المركز 22.

وتقدم ساينز، حامل اللقب، بسيارته "ميني" بفارق 25 ثانية على زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7 في فئة السيارات و6 في الدراجات). وحل التشيكي مارتن بروكوب (فورد) في المركز الثالث.

وبدأ ساينز الملقب بالـ"ماتادور" في المركز 28 لهذه المرحلة الأولى، وتمكن رغم وجود ثقب في أحد إطاراته، من الانتهاء أولاً رغم المسارات الصعبة.

لكن الأمور كانت أكثر تعقيداً بالنسبة للوب وملاحه دانيال إيلينا اللذين عانيا من ثلاثة ثقوب منذ البداية وكانا متأخرين بـ24 دقيقة عن ساينز عند خط النهاية.

وقال العطية الذي حل عاشراً بفارق 12 دقيقة و34 ثانية، لوكالة فرانس برس في ختام المرحلة إن "الوقت اليوم لم يكن في صالحنا، لكنني غداً سأنطلق العاشر وسيكون لنا كلام آخر".

وأضاف أن "غداً المرحلة أصعب، أكثر من 400 كلم (...) الفرق بين العاشر والأول نحو 30 دقيقة. سنكون مرتاحين"، في إشارة إلى تضحيته بالمرحلة الأولى لينطلق من الخلف الاثنين بعدما انطلق الأحد من المركز الأول نتيجة فوزه قبل يوم بالمرحلة الاستعراضية.

ويمني العطية النفس بلقب رابع في رالي دكار بعد أعوام 2011 و2015 و2019.

وسيتعين على المتسابقين قطع 685 كيلومتراً الاثنين، بينها 457 كيلومتراً خاصة بين بيشة ووادي الدواسر مع أولى الكثبان الرملية ضمن البرنامج.

ترتيب المرحلة الأولى للسيارات:

1. الإسباني كارلوس ساينز (ميني) 03:05:56

2. الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) (25 ثانية)

3. التشيكي مارتن بروكوب (فورد) (3:18)

4. الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري) (6:33)

5. السعودي ياسر بن سعيدان (سنتشوري) (8:10)

6. الإماراتي خالد القاسمي (تويوتا) (8:13)

7. الجنوب إفريقي جينييل دي فيلييرز (تويوتا) (8:59)

8. الإسباني ناني روما (بي آر إكس) (9:39)

9. البولندي جايكوب بجيكونسكي (تويوتا) (9:46)

10. القطري ناصر العطية (تويوتا) (12:34).

ترتيب المرحلة الأولى للدراجات:

1. الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) 3:18:26

2. الأرجنتيني كيفين بينافيديس (هوندا) بفارق 31 ثانية

3. النمسوي ماتياس فالكنر (هوندا) (32 ثانية)

4. البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) 2:03

5. الإسباني لورنزو سانتولينو (شيركو فاكتوري) 4:23

6. الفرنسي كزافييه دو سولتريه (هوسكفارنا) 4:35

7. الأرجنتيني فرانكو كايمي (ياماها) 4:48

8. الأميركي سكايلر هوس (كاي تي أم) 5:25

9. الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا) 7:37 (مع عقوبة دقيقة)

10. التشيكي مارتن ميتشيك (كاي تي أم) 8:10