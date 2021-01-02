صور: أسماء كبيرة تعد بمنافسة مثيرة في ثاني نسخة لرالي دكار بالسعودية

تبدو المنافسة مثيرة في فئة السيارات على لقب النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات الصحراوية الذي سينطلق الأحد للعام الثاني على التوالي من السعودية، على الرغم من "كوفيد-19" ووسط الجدالات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في المملكة المحافظة.

وانطلق رالي دكار الذي ابصر النور عام 1978 بمبادرة من تييري سابين، للمرة الأخيرة من باريس عام 2001 قبل أن يغادر أوروبا وإفريقيا لغزو أمريكا الجنوبية لمدة عشر سنوات.

منذ عام 2020 ولمدة خمس سنوات على الأقل، اختار منظمو الرالي المملكة العربية السعودية ومناظرها الصحراوية الخلابة مسرحا لاحتضان منافساته.

شهد رالي دكار مآسي وحوادث كثيرة، لكنه لم يواجه أبدا جائحة من حجم فيروس كورونا المستجد. تحدّ من نوع جديد للمنظمين وكذلك المتنافسين البالغ عددهم 555 سيشاركون في نسخة عام 2021 التي تضم 12 مرحلة على مسافة 7500 كيلومتر تبدأ وتنتهي في جدة على شواطئ البحر الأحمر.

وحتى وقت قريب لم يكن المنظمون متأكدين من استضافة الحدث العالمي. قبل حوالي عشرة أيام من انطلاق الرالي، أعلنت السلطات السعودية إغلاق حدودها بسبب سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد اكتشفت في بريطانيا.

واعترف مدير الرالي دافيد كاستيرا قائلا "لقد أمضيت ليلة سيئة جدا بعد سماع هذا الخبر. هل سيقام رالي دكار؟ كان هذا هو السؤال ببساطة. لحسن الحظ، أن السلطات السعودية طمأنتنا في اليوم التالي".

صور من سباق رالي دكار في السعودية في 2020 1 2 Bernat Armangue/ap 1 2 Bernat Armangue/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved 1 2 السائق القطري ناصر العطية على سيارة تويوتا خلال المرحلة الثامنة من رالي داكار في السعودية AP Photo 1 2 Bernat Armangue/ap 1 2 رالي دكار Bernat Armangue/ap 1 2 Bernat Armangue/ap

المنظمون يستأجرون الطائرات لنقل المشاركين

لتعويض الرحلات التجارية الملغاة، استأجرت شركة "آ أس أو" المنظمة لرالي دكار، ثماني طائرات إضافية خلال عطلة عيد الميلاد لنقل ثلث القافلة المشاركة، بالإضافة إلى الطائرات العشر التي كانت مقررة مسبقا.

كانت خطة لوجستية قوية من اللجنة المنظمة لعدم ترك أي منافس دون حل للوصول إلى جدة في الوقت المحدد ... لاحتواء فترة الحجر الصحي التي كانت النتيجة الحتمية الأخرى للوباء: إنشاء "فقاعة صحية" لجميع المشاركين أو السائقين أو الدراجين أو الميكانيكيين أو الصحافيين، مع فحص إلزامي للكشف عن الاصابة بالفيروس بعد عزل لمدة 48 ساعة في الفندق. وبمجرد تشكيل هذه الفقاعة، فلا شك في الخروج منها حتى 15 كانون الثاني/يناير، تاريخ الوصول الى خط النهاية.

واضطر الإسباني ناني روما (بي آر إكس)، الفائز مرتين برالي دكار (2004 في فئة الدراجات النارية، 2014 في فئة السيارات)، إلى تغيير السائق المساعد له بعدما ثبتت إصابة داني أوليفيراس بـ"كوفيد-19" قبل السفر إلى جدة.

في الوقت نفسه، لا يزال اختيار الدولة المضيفة يثير الانتقادات ضد هذه "النافذة الإعلانية" التي يقدمها رالي دكار للسعودية التي لا تزال تواجه انتقادات بسبب فشلها في احترام حقوق الإنسان.

وأعرب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مرة أخرى عن "قلقه من تكرار تنظيم هذا الحدث الرياضي السنوي في نفس المكان".

وحث الاتحاد السلطات السعودية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعات عن حقوق المرأة السعودية والإفراج الفوري عن لجين الهذلول، المحكوم عليها بموجب قانون مكافحة الإرهاب بالسجن خمس سنوات في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق رالي دكار.

صورة جوية تظهر غبارا خلفته سيارة أحد المتسابقين خلال المرحلة الثانية من رالي دكار Bernat Armangue/ap

أسماء بارزة

على الجانب الرياضي، تعد عودة الفرنسي سيباستيان لوب للمشاركة في رالي دكار للمرة الخامسة في مسيرته، من أبرز أحداث نسخة 2021.

مثل ناني روما، سيكون بطل العالم للراليات تسع مرات خلف مقود سيارة رباعية الدفع مجهزة بمحرك من ستة اسطوانات بقوة 400 حصان بألوان بحرينية.

وأكد لوب الذي حل وصيفا في نسخة 2017 وثالثا في نسخة 2019 قبل أن يغيب عن نسخة العام الماضي، أنه يهدف إلى "القتال مع أفضل السائقين في الراليات".

وأضاف ردا على عودته إلى المشاركة "رالي دكار يتعلق قبل كل شيء بالمشاعر القوية والذكريات الدائمة التي نفكر فيها عندما نكون في المنزل والتي تجعلك ترغب في العودة مجددا الى المشاركة".

وسيواجه لوب منافسة الركائز الأساسية لرالي دكار في مقدمتها سائق ميني المخضرم الاسباني كارلوس ساينز حامل اللقب (58 عاما) الذي أكد أنه "لا يزال متعطشا" لتحقيق الانتصارات، وسائق تويوتا القطري ناصر العطية، بالإضافة إلى صاحب الرقم القياسي في الانتصارات (13 لقبا في الدراجات والسيارات) الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني).

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وقال ساينز الفائز ثلاث مرات في رالي دكار: "أنا سعيد لوجودي هنا بعد هذا العام الصعب"، فيما صرح العطية الفائز باللقب ثلاث مرات أيضا (2011، 2015 و2019) إنه "من المهم جدا أن أكون هنا وأن نتسابق".

في الدراجات النارية، سيتعين على ريكي برابيك (هوندا)، أول فائز أمريكي برالي دكار في عام 2020، الدفاع عن لقبه أمام منافسة شرسة من الأسترالي توبي برايس (ريدبول/ كاي تي إم)، التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) والفرنسي أدريان فان بيفرين (ياماها).

الفرنسي أدريان ميتج على متن دراجته النارية خلال المرحلة الحادية عشرة من رالي داكار بالسعودية Bernat Armangue/ap

مراحل السباق

في ما يأتي نستعرض لكم مراحل النسخة الـ43 من رالي دكار الصحراوي انطلاقا من مدينة جدة الأحد، وتستمر حتى 15 كانون الثاني/يناير الحالي:

- الأحد: المرحلة الأولى، جدة - بيشة (622 كلم بينها 277 خاصة بالسرعة)

- الإثنين: المرحلة الثانية، بيشة - وادي الدواسر (685 كلم بينها 457 مرحلة خاصة)

- الثلاثاء: المرحلة الثالثة، وادي الدواسر (630 كلم بينها 403 مرحلة خاصة)

- الأربعاء: المرحلة الرابعة، وادي الدواسر - الرياض (813 كلم بينها 337 مرحلة خاصة)

- الخميس: المرحلة الخامسة، الرياض - القيصومة (661 كلم بينها 456 مرحلة خاصة)

- الجمعة: المرحلة السادسة، البريدة - حائل (655 كلم بينها 485 مرحلة خاصة)

- السبت: يوم استراحة (9 كانون الثاني/يناير)

- الأحد 10 كانون الثاني/يناير: المرحلة السابعة، حائل - سكاكا (737 كلم بينها 471 مرحلة خاصة)

- الإثنين 11 كانون الثاني/يناير: المرحلة الثامنة، سكاكا - نيوم (709 كلم بينها 375 مرحلة خاصة)

- الثلاثاء 12 كانون الثاني/يناير: المرحلة التاسعة، نيوم (579 كلم بينها 465 مرحلة خاصة)

- الأربعاء 13 كانون الثاني/يناير: المرحلة العاشرة، نيوم - العلا (583 كلم بينها 342 مرحلة خاصة)

- الخميس 14 كانون الثاني/يناير: المرحلة الحادية عشرة، العلا - ينبع (557 كلم بينها 511 مرحلة خاصة)

- الجمعة 15 كانون الثاني/يناير: المرحلة الثانية عشرة، ينبع - جدة (452 كلم بينها 225 مرحلة خاصة).