القضاء البريطاني يفصل الإثنين في قضية تسليم جوليان أسانج الذي يواجه عقوبة السجن 175 عاما

يعرف اليوم في لندن إذا كان القضاء البريطاني سيوافق على تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، التي تريد محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية.

وسيتحدد مصير الأسترالي الذي يعتبره مؤيدوه رمزا للنضال من أجل حرية الإعلام، والبالغ من العمر 49 سنة، على يد القاضية فانيسا باريتسر في محكمة "أولد بالي" في لندن.

ومهما كان قرار المحكمة فإنه قابل للاستئناف، بما أن المعركة القضائية لن تتوقف هناك في المملكة المتحدة.

إلى ذلك ينتظر أن يعرف أيضا موقف الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن تجاه مؤسس موقع ويكيليكس، بعد أن كان الأسترالي يواجه الملاحقات القضائية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وكان القضاء الأمريكي قر تخلى عن متابعة أسانج في عهد الرئيس باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائبا له.

ولكن بايدن الذي سيدخل البيت الأبيض هذا الشهر، كان قبل عشر سنوات قد قارن أسانج بالإرهابي المستخدم للتكنولوجيا الدقيقة.

وفي مقابلة مع صحيفة دير شبيغل في ألمانيا، أشارت المحامية ستيلا موريس التي أنجب منها أسانج طفلين، إلى أن أسانج الموجود في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن لم ير أيا من محاميه منذ شهر آذار- مارس الماضي، واستنكرت ذلك قائلة إن فريق دفاع أسانج أعيق عمله بشكل كبير.

المحامية أكدت أن الوضع في سجن بلمارش لا يقارن بأوضاع الاعتقال التي سيخضع لها أسانج في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه، حيث أنه "سيدفن حيا" على حد تعبيرها.

ويواجه أسانج عقوبة السجن لمدة 175 عاما في الولايات المتحدة، لنشره منذ 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، خاصة في العراق وأفغانستان.

وكان القبض على أسانج في نيسان/إبريل 2019، بعد أن قضى سبع سنوات داخل سفارة الإكوادور في لندن، التي لجأ إليها إثر انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، خوفا من أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد التي كان فيها موضوع اتهام بالاغتصاب تم الطعن فيه وإسقاطه.

إلى ذلك ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة التعذيب نيلز ملزر بظروف احتجاز أسانج، قائلا عنه إنه ليس عدوا للشعب الأمريكي، ومطالبا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو عنه.