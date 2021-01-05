بوتين بحث مع ميركل احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد كوفيد-19 بحسب الكرملين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل احتمال "إنتاج مشترك للقاح" مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الكرملين الثلاثاء في وقت تسعى موسكو لزيادة قدراتها في هذا المجال.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين وميركل ناقشا خلال المحادثة الهاتفية "مسائل التعاون في مكافحة جائحة" كوفيد-19 مع "التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح". وأضاف "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتي الصحة وهيئات أخرى مختصة في البلدين".

ووفقا للمصدر نفسه فإن بوتين وميركل ناقشا أيضا النزاع بين قوات كييف والقوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، والمتوقف إلى حد كبير منذ اتفاقات السلام الموقعة في 2015.

ولقي اللقاح الروسي الذي أطلق عليه "سبوتنيك-في"، نسبة إلى أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957، تشكيكا على الصعيد الدولي، إذ اعتبر الاعلان عنه متسرعا، منذ آب/أغسطس، حتى قبل بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عدد كبير من الناس، ونشر النتائج العلمية.

بدأ تطعيم المواطنين الروس باللقاح "سبوتنيك-في" اعتبارا من مطلع كانون الأول/ديسمبر، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروس وصربيا والأرجنتين. لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة.

وساهمت الهند في إنتاج 100 مليون جرعة من "سبوتنيك-في" كما تم توقيع شراكات مع البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.