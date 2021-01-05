شاهد: مُشجَّعة يابانية مولعة بالألعاب الأولمبية عازمة على الترحيب بالعالم في طوكيو

حضرت المعجبة كيوكو إيشيكاوا، وهي تلوح بالأعلام كل دورة من دورات الألعاب الأولمبية الصيفية خلال الثلاثين عاماً الماضية، ولا ترغب المقيمة في طوكيو تفويت فرصة حضور الألعاب في مدينتها الأم.

لم تشأ إيشيكاوا التي يبلغ عمرها 51 عاماً الانتظار طويلا للترحيب بعشاق الألعاب الآولمبية من كل أنحاء العالم في طوكيو، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والتكاليف المرتفعة التي أقنعت العديد من اليابانيين الآخرين بأن الحدث لا ينبغي أن يُقام هذا العام.

وتقول إيشيكاوا، التي أصبحت وجهاً مألوفاً في الملاعب الأولمبية بزيها الياباني التقليدي وعصابة رأس "هاشيماكي" المزينة بعلم بلادها باللونين الأحمر والأبيض "الألعاب الأولمبية مذهلة." وأضافت "قوة التنوع. طاقة التنوع. دورة الألعاب الأولمبية ليست سوى ثلاثة اسابيع، لكن خلال هذه الفترة القصيرة نحصل على صورة مَركَزة للعالم أجمع".

أحدثت الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا توتراً في اليابان، حيث أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا يوم الإثنين أنه يفكر في إعلان حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة العامة "NHK" أن غالبية الأشخاص في اليابان يعارضون إقامة دورة ألعاب طوكيو 2020 المؤجلة هذا العام، ويفضل معظمهم تأجيلها آخر أو إلغاءها نهائيا. لكن إيشيكاوا، سيدة الأعمال الناجحة والتي لديها شركة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، لها رأي مختلف.

بدأ ولعها في السفر بحقيبة على الظهر في عام 1992 إلى برشلونة، حيث تمكنت من شراء تذكرة رخيصة لحفل اِفتِتاح الأولمبياد.